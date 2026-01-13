15%關稅換擴廠？專家：台積電走向台美雙核心 海外先進產能恐暴增

【記者呂承哲／台北報導】外媒報導指出，川普政府已接近與台灣達成經貿協議，對等關稅可望降至15%，同時傳出台積電必須進一步擴大對美投資，在原有基礎上再新建至少五座廠，引發討論。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電極有可能在亞利桑那州追加半導體設施投資，未來動輒數百億美元，建置尖端晶圓廠、先進封裝廠，甚至形成涵蓋核心產能與支援體系的半導體園區型複合體系。

劉佩真指出，若要在單一地區運作五到八座晶圓廠，無論在電力供應、水資源回收體系，或最關鍵的工程師人才招募，對台積電而言都是重大的事務挑戰。由於新設施極可能同時採取產能擴充與垂直整合並行的方式，除原本規劃的兩奈米與更先進製程晶圓廠外，也極有可能同步建置先進封裝設施，包括CoWoS與SOIC產線，以因應輝達、超微等美系客戶在地生產、在地封裝的強烈需求。

劉佩真認為，相關布局亦是為了降低供應鏈風險，後續配套可能涵蓋研發中心分支、大型化學品倉儲管理中心，或專門處理EUV設備機台維修的設施。若未來這五座晶圓廠最終以晶圓生產為主，台積電的產能分布將出現顯著改變。目前台積電在台灣以外的產能占比較低，但若亞利桑那州廠擴充至六到八座晶圓廠，海外先進製程月產能可能超過15萬片，足以支撐全美大多數AI與高效能運算需求。

劉佩真表示，這也將迫使台積電從以台灣為核心的全球代工廠，逐步過渡為台美雙核心的運作架構。雖然此舉能極大化地緣政治安全性，但隨之而來的龐大折舊費用，以及台灣廠房產能利用率的調度，將成為台積電在財務與獲利能力上的重要考驗。在製程節點方面，這類擴充必然以尖端技術為主，除第一期四奈米與第二期三奈米外，新增產能預計將落在兩奈米、A16，以及更先進的埃米世代。

劉佩真也強調，考量投資回收期，台積電不太可能將獲利較薄弱的成熟製程移往美國，未來在美國新增的每一座設施，將以AI時代最尖端的製程與設計為主。這不僅是技術上的轉移，也可能代表全球半導體最精銳產能開始較大規模往美國移動，對台積電及全球半導體版圖帶來長期影響。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣則認為，台積電在美國的投資規模，將超過原本規劃的1,650億美元，不排除向2,200億美元甚至更高擴張。不過亞利桑那州廠毛利率僅約8%至12%，推估處於小賺與損益兩平邊緣，若美國經濟轉弱或通膨惡化，恐轉為虧損。隨著美國新產能比重拉高，整體毛利率可能由目前約60%，向53%甚至50%靠攏。

柴煥欣也指出，美國商務部長盧特尼克曾指台積電在美國違反DEI規定，顯示企業文化移植存在困難，未來恐需為亞利桑那州廠建立專屬的「台積電模式」管理與文化體系，才能維持營運效能。

