15%關稅敲定規則確定後企業更敢投資 美國商會：美台合作深度才是真正關鍵

今年1月台美貿易談判拍板，確定對輸美產品課徵15%關稅，引發企業高度關注。乍看之下，台灣美國商會表示，關稅仍在，但從企業角度來看，這項決定最大的意義，不在於數字本身，而在於它終於讓不確定性消失。

過去一段時間，企業最困擾的並不是關稅高低，而是「20%+N」上限不明、方向不清。當政策變化難以預測，企業就無法評估成本，也不敢拍板投資。如今15%關稅確定，至少能開始重新盤點供應鏈、調整訂價策略，並計算投資報酬。

台灣美國商會指出，這個水準與日本、韓國等主要競爭對手趨於一致，有助於避免台灣在區域競爭中被單獨拉高成本。對跨國企業而言，這代表台灣仍留在「競爭名單」內，而不是被迫退出。

從企業實務來看，「可預測性」往往比任何優惠都來得關鍵。只要規則清楚，企業就能把風險納入管理，而不是被迫停下來觀望。台灣美國商會認為，這也是為什麼即便關稅仍存在，多數企業並未因此縮手，反而選擇持續在台布局。

企業其實很清楚，關稅只是整體貿易環境的一環。真正影響長期投資的，還包括制度穩定性、能源供應，以及雙邊合作是否能持續深化。因此，台灣美國商會期待，美台之間的合作能走得更深、更廣，而不只是停留在承包商或單一關稅項目。

同時，台灣美國商會也點名能源與電力轉型，為下一個必須正視的長期議題。對企業而言，穩定且可預期的能源政策，與關稅一樣，都是投資能否落地的基本條件。若能源方向不夠清楚，再多的貿易安排，也難以完全消化風險。

15%關稅象徵的不是壓力解除，而是規則落地。在全球貿易碎片化加劇的時代，企業要的不是零風險，而是能夠計算、也能夠承擔的風險。這正是為什麼，在關稅確定後，企業反而更願意繼續把資源留在台灣。



