15%關稅比競爭對手國低 陳駿季：農產品將擴大在美市場

台美關稅談判協議敲定，台灣爭取到關稅調降至15%且不疊加。對此，農業部長陳駿季今天(4日)表示，由於15%關稅較競爭對手國低，為台灣農漁產品掌握另一個契機，不僅守住美國市場，也將有更大機會擴大美國市場。

農曆春節即將到來，農業部4日舉行「農富漁豐畜興旺 駿馬載福四季春」記者會。農業部長陳駿季表示，去年從0706的丹娜斯颱風到11月的鳳凰颱風，農業面對不少天然災害挑戰，造成農民損失，農業部提出相當多的專案補助，協助農民度過難關。去年是變動相當大的一年，今年挑戰不會不見，且還會面對各式挑戰。

陳駿季也宣布，為讓農業生產更有秩序、避免產銷失衡，過往推動的種植登記制度，今年將擴大，進行計劃性生產。陳駿季也進一步說明，過往種植登記制度只是試行1、2項，但都沒有成功，主要是因為基礎資料不足，但在過去一年，農業部建立了近18個資料庫，涵蓋近8成的種植資訊，今年將進一步擴大執行。

對於台美關稅底定，從先前的20%降至15%，陳駿季也表示，台灣農漁產品掌握另一個契機，不僅守住美國市場，也將有更大機會擴大美國市場。陳駿季說：『(原音)20%再降到15%且不疊加，這樣子的一個關稅調降其實讓我們掌握另外一個新的契機，讓我們的農產品有機會，更能夠守住我們的美國市場，甚至於可以擴大美國市場。因為所有的關稅，不只是關稅的絕對值，也是跟競爭對手國的關稅相比，我們的15%不疊加，其實已經贏過了大部分的競爭對手國。』

漁業署署長王茂城進一步解釋，以漁產品來說，像是台灣鯛、鱸魚輸美，對手國的中國、印尼和泰國，都比台灣高不然就是齊平，讓台灣的養殖業更具有競爭力搶占美國的市佔率。農糧署署長姚士源則指出，像是國產毛豆，近年面臨中國大陸低價競爭、日幣貶值導致購買力下降、以及台灣生產成本攀升與外銷競爭壓力，導致對日出口量萎縮，但在台美15%的有利關稅下，可望在美擴大市場，彌補對日縮減的外銷量。(編輯：許嘉芫)