15%關稅背後的台積電真實價值與真正含意？

台積電資料照。 圖：孫家銘／攝（台積電公司照）

[Newtalk新聞] 隨著美國對半導體相關關稅正式下調至 15%，市場對於台積電與台股長線競爭力的評價正出現明顯轉變。儘管仍有部分學者與市場聲音提出質疑，但若從地緣政治與全球供應鏈戰略高度來看，此舉反而可能是台灣半導體產業的重大結構性利多。

美國商務部15 日宣布，美國與台灣達成最新貿易協議，台灣科技產業將擴大在美國本土設廠與晶片製造投資作為交換，美方將對台灣適用的對等關稅稅率自20%下調至15%。

以下是分析師葉俊敏整理解析內容：

回顧去年三月，曾有學者預測台積電股價恐回落至 500元附近，並對整體半導體景氣抱持相對保守看法。然而，隨著時間推進，相關預測不僅未能實現，市場環境也已出現根本性變化。

目前仍有學者示警「三大代價」不可忽視，包括：產業空洞化的疑慮、研發與製造成本上升、海外設廠恐壓縮毛利。甚至點名「矽盾瓦解」將衝擊台積電長期獲利能力。

事實層面：從全球戰略角度看是重大利多

但從實際發展來看，此次關稅下調與擴廠計畫，背後反映的是台美半導體深度合作正式制度化。台積電不再只是代工龍頭，而是被視為全球供應鏈不可替代的關鍵核心。

在地緣政治與科技競爭加劇的背景下，台灣半導體產業的戰略地位不降反升：

強化台灣在全球先進製程的主導權。提升台積電在國際談判與產業政策中的話語權。分散地緣政治風險，換取更穩定的長期訂單與政策支持。這些「看不見的收益」，往往遠大於短期帳面成本。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

