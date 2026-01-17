15%關稅「但對美投資5千億」？行政院釋疑：蘋果加鳳梨不等於兩顆鳳梨

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台美日前公布關稅談判結果，對等關稅降至15%且不疊加，但台企須對美投資2500億美元，同時政府應支持金融機共提供上限2500億美元的融資額度，遭外界質疑是對美大撒5000億美元。對此，行政院發言人李慧芝16日說明，一個是投資金額、一個是信保支持，無法相加，就像一個蘋果加一個鳳梨不會等於兩個鳳梨。

行政院台美經貿工作小組16日表示，台美關稅談判這次達成4項共識，包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等，同時見證雙方於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄。

廣告 廣告

其中，擴大供應鏈投資合作部分，台美經貿工作小組提出，在台灣業者自主投資規劃下，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2,500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2000億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

不過，政府提供信保支持額度2500億元，卻遭外界質疑大撒錢。李慧芝16日晚間為此透過臉書指出，台美投資MOU寫得很清楚，企業直接自主投資2500億美元，政府則是提供信保支持額度2500億美元，幫助民間融資。 「一個是投資金額、一個是信保支持，無法相加，就像一個蘋果加一個鳳梨不會等於兩個鳳梨。」

針對政府銀行融資信保支持額度，李慧芝解釋，當企業規劃要投資時，協助企業解決擔保品不足的問題，讓銀行更願意放款。這是政府一直以來都有的信保機制、中小企業信保基金模式，包括鼓勵台商與僑商拓展國際市場，強化產業鏈等等，都有信保的協助。

李慧芝說，這次與美國簽署的MOU也是同樣的方案，協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構融資，而不是政府拿出2500億撒錢，望周知。

實際上，台美經貿工作小組當時就政府提供信保支持額度2500億元也說明，第二類的資本承諾並非由政府直接出資，而是由政府建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元之融資額度，給予有融資需求的投資業者。

更多FTNN新聞網報導

「台灣不能輸在起跑基準線！」王婉諭看關稅談判結果：真的是超乎想像的好

關稅15%不疊加 卓榮泰讚談判團隊達成4目標：擊出了一支漂亮的全壘打！

台美關稅拍板15％不疊加 國民黨：這絕對不是什麼好消息「半導體產業恐被掏空」

