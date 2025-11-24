15-19歲對中國有好感21% 民團:演算法世代需更多媒體識讀

政治中心／綜合報導

中國對台文攻武嚇，令多數國人反感，根據最新民調，超過五成民眾對中國沒有好感，只有一成還能接受，但15到19歲，被稱為"抖音小紅書"世代的年輕學子，對中國有好感來到21%，是所有年齡層最高，民團分析他們需更多媒體識讀，苗博雅也認為需加強宣傳，建立正確認知。

中國解放軍近年，不斷加大對台軍事恫嚇，加上國際場合各種打壓，讓國人對中國始終沒有好感，這也反應在相關民調上。

對中國好感度與統獨議題，是最新民意調查重點。（圖／民視新聞）





根據民調內容，超過五成對中國沒有好感，僅有12%不到的國人，對中國仍抱持善意，雖然百分比不高，但值得注意的是，15到19歲，被視為"抖音小紅書"世代的年輕學子，對中國有好感的來到21%，不只比全體平均還高，甚至是所有年齡層最高，民團示警必須注意。

黑熊學院執行長朱福銘：「19歲以下他們對中國的親和度，是其他所有年齡層是高達兩倍，很明顯的在演算法前的世代，他們可能需要我們更多更多成人，還有社會教育裡面，在媒體識讀還有對中國的判斷，有更多我們需要去教導的地方。」

台北市議員（社民）苗博雅：「只要我們能夠把正確的資訊，適當的揭露在年輕人，會接觸的管道裡面，讓年輕人可以接觸到正確的資訊，那年輕人當然他就會用，他們卓越的思考力，卓越的判斷力去正確的認知到，台灣跟中國之間的關係。」





北市議員苗博雅直言，必須加強宣傳，讓年輕人瞭解事實，除了對中國好感度，統獨立場也是關注重點，若有獨立、維持現狀與統一三個選項，傾向獨立與維持現狀差距不到6%，傾向統一僅有10%左右，若只能在獨立與統一二選一，高達6成1民眾想獨立，但支持統一也上升到21.8%，學者這樣解讀。

台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫：「逐漸統一減少不是整個統一的人減少，是馬上統一的人增加，所以大罷免之後確實，也有讓親中派激進化，結合現在鄭麗文當選，中國國民黨的黨主席，然後之後發表的這些談話，我覺得這個民調有符合現實。」

鄭麗文擔任國民黨主席，走靠攏中國路線，多數國人買不買單？數字會說話。

