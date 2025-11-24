15-19歲親中？苗博雅揭「對中國反感都佔多數」：台灣青年世代沒有親中

記者陳思妤／台北報導

苗博雅強調，台灣青年世代沒有親中（圖／翻攝畫面）

台灣獨立建國聯盟今（24）日公布最新民調，有關對中國的好感度，平均為2.29分，有近54%民眾對中國沒有好感。不過，受到關注的是15-19歲對於中國有好感的比例是21.0%，為各年齡層中比例最高。對此，社民黨台北市議員苗博雅點出，沒好感的還是比有好感多，台灣真實狀況是15-60歲以上每個年齡層，「反感都是多數」，不要把青年世代貼上親中標籤，這並不符合事實，台灣青年世代沒有親中。

民調題目為，「整體來講，請問您個人對中國的好感度如何？1-5分您會給幾分？分數越高表示越有好感」。民調結果，53.6%沒有好感、11.9%有好感，平均分數為2.29分。從年齡來看，各年齡層對於中國沒有好感的比例都高於有好感，且除了15-19歲之外，其他年齡層對中國沒有好感的比例都超過5成，而15-19歲則是32.2%對中國沒有好感，21.0%對中國有好感。

對中國的好感度民調曝光（圖／台灣獨立建國聯盟提供）

媒體詢問，15-19歲抖音、小紅書世代對中國好感度最高，這是否是警訊？苗博雅解釋，其實15-19歲的平均分數是2.91分，很接近中間態度的3分，但還是偏向比較沒好感，沒好感是32.2%、有好感21.0%，即便是這個年齡，沒好感的還是比有好感多，只是比較的話好像有好感的多一點，但不代表有好感的是佔多數。

對中國的好感度民調曝光（圖／台灣獨立建國聯盟提供）

苗博雅指出，台灣真實狀況是15-60歲以上每個年齡層，「反感都是多數」，只是相對來說這次民調15-19歲有好感的比例比其他年齡層多一些。苗博雅說明，這年齡層最大區塊是還沒意見的人，這符合一般社會常識，15-19歲的人可能還沒思考台灣跟中國關係、地緣政治、國際、外交、軍事、兩岸議題，所以可能相對比較沒有特別的感受。

苗博雅表示，但到了20-29歲、30-39歲、40-49歲，對中國好感的比例都只有8%，反感都超過50%，20-49歲是台灣青壯世代，出社會看到更多資料，會對台灣跟中國間關係形成自己的看法，中國長年打壓脅迫、文攻武嚇，對台灣不公平對待，這些會具體反映在民調，對於中國這個不太好的鄰居，好感度非常低。

「不要把青年世代貼上親中標籤，這並不符合事實，台灣青年世代沒有親中」，苗博雅說，這是民調非常客觀的數字。苗博雅認為，只要把正確資訊適當揭露在年輕人會接觸的管道，包括YouTube、IG、Threads等，讓年輕人接觸正確資訊，年輕人會用卓越的判斷力去思考，正確認知台灣跟中國之間的關係，15-19歲和20-49歲之間落差要一起看，就會看到趨勢，當年輕人開始思考兩岸關係後，就會有正確的認知。

本次民調為台灣安保協會委託山水民意研究股份有限公司執行，訪問期間是2025年11月17日至19日；對象為全國年滿15歲以上民眾；抽樣方法為市話與手機並用，市話以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，尾2碼隨機方式抽出；手機則以各行動電信業者核配字首，尾5碼亂數隨機抽出。有效樣本1,077人，加權前家戶536份、手機541份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點，依內政部最新人口統計進行地區、性別、年齡層、學歷加權，以符合母體結構。

