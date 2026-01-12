15+5週年慶 都更三箭翻轉新北

新北都更１５＋５週年慶」展覽昨在市府一樓大廳盛大揭幕。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府都市更新處成立十五週年及新北市住宅及都市更新中心成立五週年，共同迎接嶄新里程碑；兩單位十二日起至一月十八日在市府一樓大廳舉辦「新北都更１５＋５週年慶展」，由市長侯友宜主持揭幕儀式。現場展示多元都更方案及產業活化成果，也設有互動區、未來留言板及親子工作坊、抽獎等活動。

侯友宜強調，市府透過「都更三箭」政策，公私協力積極推動城市轉型，以「築安全，續共好」為核心，為市民打造安全、永續的宜居新北。新北市從昔日的都更課擴編為現今的都更處，見證了推動都市更新起步時的顛簸難行，到今日隨著都更三箭政策奏效，不僅審議速度大幅提升，更帶動民眾觀念改變，將阻力轉化為翻轉城市的強勁動能。

廣告 廣告

侯友宜表示，針對危老建築更新刻不容緩，但過去市民面對建商時容易猶豫、溝通產生疑慮，因此市府於一一０年率全國之先成立「新北住都中心」，協助民眾解決疑難雜症，成功建立市民對都更的信心，讓城市發展更加安穩。

侯友宜指出，透過「韌性、創新、共融」三大主軸，新北推動都更成果斐然，至去年底總申請案量達二一七０件、核准一五一七件，核准量是過去總和的九點一倍；都更案核准後提供達七萬戶，相當於蘆洲區的總戶數外，更創造了三萬五千多坪、相當於四座新北市圖總館面積的公益設施回饋，帶動在地的托老、托育等服務，擴大整體都更效益。

侯友宜說，市府也針對危險建築物推出五八０專案計畫，透過住戶整合、新北住都中心及專業公學會專業評估、市府行政協助，促進危險建築物完成都更招商，近期已有首０四０三震損紅單土城清水社區成功招商簽約。

市府城發局表示，民國九十九年成立都市更新處，並於一一０年成立新北住都中心，逐步建構完整的都更推動體系。這次「新北都更１５＋５週年慶」展覽特別以「積木」為主題，象徵市府、新北住都中心、專業公學會與市民，共同堆疊築造穩固家園。