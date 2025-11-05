15.6億竹東綜合行政中心決標 2028年底完工將成「公共大客廳」新地標
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣投入總經費15.6億元打造的「竹東綜合行政中心新建工程」，歷經2年規劃、設計與協調，近日終於決標，將在已蓋好的1樓竹東轉運站上，再興建6層樓，綜合鎮公所、戶政、地政及代表會等服務機能，並導入綠建築與智慧建築設計，預計12月中旬開工，期2028年底完工後啟用，成為大竹東一座「公共大客廳」的美學新地標。
縣長楊文科表示，竹東鎮公所現有廳舍已使用逾半世紀，亟需重建以提供安全舒適的洽公環境，也為因應竹東鎮轉型文化觀光重鎮，縣府規劃興建「竹東綜合行政中心」，以「親民的公共大客廳」為設計策略，建物正面面朝大禾埕廣場，設置挑高屋頂和寬敞大階梯，以迎賓之姿面對所有到來的民眾及訪客。
工程量體區分為A棟及B棟，其中A棟規劃1樓設轉運站、2樓為托育中心、3樓則是新竹縣竹東戶政事務所、4樓為新竹縣政府稅務局竹東分局、5至6樓則是新竹縣竹東地政事務所；B棟則預計為竹東鎮公所及代表會。
竹東綜合行政大樓在都市計畫層面整合綠軸、草坪及大禾埕開放空間。規劃2樓為開放空間平台及都市棚架，提供多元族群遊憩。燈光設計以B棟5樓鎮民代表會於夜間點亮立面，作為民主燈塔意象。結構設計應對大跨度空間課題，採用複層式共6層巨型鋼結構立體桁架，滿足1樓竹東轉運站車道跨度21公尺無落柱挑高空間，符合上層辦公空間、儲藏載重及整體建築物耐震要求。
交通旅遊處長陳盈州表示，本案建築設計規劃期間雖受疫情、竹科擴廠、營造業缺工缺料等挑戰，縣府仍採分期推動策略，首期工程「竹東交通轉運站暨地下停車場」獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」、「最佳施工品質類」獎項，以及國家建築金獎肯定。
續推的竹東綜合行政中心工程，由縣府與竹東鎮公所共同編列預算，總樓地板面積達2萬1862.73平方公尺，計畫總經費為15.6億元，其中工程費用14億元，工期約900天。
