15.6億買下馬杜洛！CIA召募「超強內鬼」2小時完成斬首行動

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

美國昨（3）日突然對委內瑞拉展開攻勢，迅速逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro），導致該國陷入群龍無首的情形，震撼全球。據了解，美軍能如此快速闖入戒備森嚴的馬杜洛據點，並精準掌握馬杜洛的全部行蹤，是因為中情局砸下16億元成功吸收委國極高層人員，讓美軍能在兩小時就完成此次「斬首行動」。

美軍在展開行動前，中情局已經以5000萬美元吸收馬杜洛身邊的高層人員作為內應。（示意圖／unsplash）

根據《紐約時報》報導，知情人士指出，本次「絕對決心行動」由中情局與美軍緊密配合，在行動開始前數月就已經在委內瑞拉進行龐大的陸空部署，不但出動隱形無人機隊在當地進行全天候監視，更在委國政府極高層安插內應，完全掌握馬杜洛的生活細節、行程與所在地點。該內應甚至在逮捕行動即將展開時，都還精準回報馬杜洛的精確位置。

知情人士表示，美國政府砸下5000萬美元（約新台幣15.6億元）的選賞金，成功吸收該名官員，並於去年夏末開始詳細記錄馬杜洛的一切細節習慣與行動路徑，並在行動開始前數天、甚至是行動前夕都持續提供情報，讓美軍得以精確且迅速的直搗黃龍，在委內瑞拉尚未做出反應前完成任務。

據了解，中情局局長拉特克里夫（John Ratcliffe）在去年的任命聽證會上就表明，將對委內瑞拉採取更強硬作為，川普也在去年11月批准對委內瑞拉的相關行動。

