150人集結抗議！彰化火化場選址評估遭疑造假 協會怒告縣府

社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會號名百人到彰化地檢署按鈴申告承辦縣府「火化場選址評估報告」的事務所及縣府承辦科員涉嫌違反刑法第214條「使公務員登載不實罪」。（葉靜美攝）

社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會懷疑縣府承辦人員及建築師事務所，在火化場選址評估報告中，涉嫌虛構、捏造芳苑鄉長林保玲同意配合設置內容，今日號召約150人集結彰化地檢署前並按鈴申告，縣府表示，辦理過程皆符合相關法令規定，自救會提告是為反對在該址設立的策略，縣府不予置評。

反火葬場行動協會今日號召3台遊覽車民眾、加上自發前往現場者約150人到彰化地檢署，並由理事長陳光輝、理事林麗美、總幹事袁震權、芳苑鄉民代表陳美慧等人按鈴控告，承辦縣府「火化場選址評估報告」的事務所及縣府承辦科員涉嫌違反刑法第214條「使公務員登載不實罪」。

廣告 廣告

社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會理事長陳光輝（左三起）、芳苑鄉民代表陳美慧、理事林麗美等人按鈴申告承辦縣府「火化場選址評估報告」的事務所及縣府承辦科員涉嫌違反刑法第214條「使公務員登載不實罪」。（葉靜美攝）

社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會總幹事袁震權（左）、理事林麗美（右）指稱「火化場選址評估報告」涉嫌造假。（葉靜美攝）

「按鈴申告是千般無奈」，袁震權表示，縣府所做的「火化場選址評估報告」中，提到芳苑鄉鄉長林保玲對於選址「同意、樂觀其成」，但與林保玲座談時，林提及並未表達同意設置火化場於該鄉境內，合理懷疑該事務所於報告中捏造鄉長同意配合設置內容，造成公務人員登載不實。

「地方民意絕對沒有支持」，袁震權說，事務所所編製之「選址評估報告」，使得芳苑鄉地點獲得較高評價，進而被縣府列為優先開發地點，同時也質疑縣府承辦人員在收到報告時，未確實了解該報告中所做的調查，而將假訊息給縣府，而決定在芳苑鄉蓋火化場，希望由司法釐清到底誰在說謊。

林麗美也指出，事務所報告中指火化場基地出入口路寬有10米，增加了評比分數，但實際丈量僅8米，質疑事務所不僅訪談造假，連評量表也造假，希望縣府能立即撤案。

民政處表示，彰化縣火化場基地篩選原則為一元化生命園區，即可供「殮、殯、奠、祭、火化、安奉」服務需求，並考量區域環境、基地條件、開發規模及地方民意等條件，綜合評估後擇定現址，過程皆符合相關法令規定，自救會的刑事提告，無非是為反對在該址設立的策略，縣府不予置評，但仍希望用科學、理性的態度去面對火化場對現代城市長遠發展的重要性與相關的規畫設計，而不是企圖用濫訴的手段來干擾行政程序，浪費司法資源。

更多中時新聞網報導

中職》8年1.5億 傳樂天端大約留林立

楊祐寧承父遺志開餐廳 楊謹華送海報相挺

羅伯雷納夫婦遭刺殺 傳染毒兒行兇