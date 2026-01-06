150元煙燻滷味拼盤很超值！秘製醬汁尬蔥花，樂華夜市必排冷滷名店
來到新北永和的樂華夜市，這裡不僅是雙北美食的一級戰區，更是臥虎藏龍的寶地，這裡有一家讓無數永和人魂牽夢縈、即使在深夜也排隊的傳奇冷滷攤「 媛媛樂華煙燻滷味」，有別於一般加熱滷味或是傳統濕潤的醬滷，媛媛主打的是煙燻冷滷，老闆娘是一位來自越南的新住民，她將家鄉對於香料的敏銳度，融合了台灣人喜愛的煙燻風味，創造出獨樹一格的口感，站在攤位前，看著玻璃櫃裡堆疊如山、色澤誘人的滷味食材，以及那張寫得滿滿的排隊菜單，我們也跟著來排隊囉～
交通資訊
捷運：搭乘捷運中和線(橘線)至頂溪站下車，於1號出口出站後，沿永和路步行至永平路即可到抵達，步行時間約10分鐘。
公車：
(1)搭乘5、57、214、238、624、627等路公車至樂華戲院下車，即可到抵達。
(2)搭乘51、57、214、242、243、248、262、304、311、627至捷運頂溪站下車，沿永和路步行至永平路即可到抵達。(下車後步行時間約10分鐘)
自行開車與停車資訊：
仁愛公園地下停車場：距離夜市步行約 10 分鐘，車位較多。
永和國小地下停車場：距離夜市步行約 15 分鐘。
由於夜市內禁止車輛通行，請務必步行進入。
走到攤位前，首先映入眼簾的是那塊明亮的黃色大招牌，上面寫著「媛媛 煙燻滷味」以及越南傳統美食的圖片，雖然招牌上有越南麵包和河粉，但大多數排隊的人潮都是為了櫃子裡的煙燻滷味而來。
菜單/MENU
品項分類非常清楚，價格在雙北地區來說算是親民：
桃園在地住宿
煙燻滷味區：這是重頭戲，包含鴨頭、鴨翅、豆包、百頁豆腐、豬血糕、甜不辣、脆腸、豬耳朵等經典肉類與豆製品。
蔬菜類：為了平衡營養，店家提供了多種蔬菜，如高麗菜、四季豆、杏鮑菇、蓮藕、花椰菜等。還有貼心的「任選3樣60元」優惠，非常划算。
涼拌小菜區：適合夏天的清爽選擇，如涼拌鳳爪、無骨煙燻鳳爪、魚皮、毛豆等。
闆娘精選套餐：對於有選擇障礙的朋友，這裡直接提供了「超值拼盤 ($150)」和「雙人拼盤 ($250)」，由老闆娘隨意搭配，讓你一次吃到多種招牌美味。
乾淨衛生的現點現切
透明玻璃櫥窗，所有的食材都整齊地擺放在乾淨明亮的玻璃冰櫃中，這一點非常重要，因為煙燻滷味是冷食，若沒有妥善保存容易變質。玻璃櫃不僅阻隔了路邊的灰塵與飛沫，更讓食材在燈光下閃耀著誘人的焦糖色澤。
看那堆疊得整整齊齊的鴨翅、一支支排列的玉米筍，還有那滷得黑得發亮的豆干，視覺上的豐盛感讓人食慾大開。
大家會先拿菜單畫單，然後依序結帳等候，看著前面的人一大袋一大袋的買，帶回家隔天吃也美味。
如果想要搭配麵包主食系列，也可以選擇越南麵包搭配，看到生春捲感覺也很好吃，但我們真的有點撐了，只敢點滷味解解饞。
站在攤位前點餐時，可以清楚看到每一樣食材的狀態，對於重視衛生與新鮮度的客人來說，會相當加分。
豆皮捲30元
蓮藕25元
鳥蛋25元
闆娘精選套餐超值拼盤150元
點一份 $150 的超值拼盤，就像是收到一份美食驚喜包，
包含豬血糕、甜不辣、煙燻鴨翅、花干、以及當季蔬菜等，有許多不同的口味，很好吃。
鳥蛋的外皮滷得非常緊實，甚至有點像鐵蛋的口感，帶有Q度，咬下去有彈性，
濃郁的煙燻味混合著生蔥的辛辣氣息撲鼻而來，有著香油的香氣相當好吃。
第一口先吃豆皮捲，感受層次感；接著吃一塊Q彈的豬血糕填肚子；中間穿插幾片清脆的蓮藕清口；最後慢慢啃著鴨翅，享受骨邊肉的香氣，有些滷味吃完會覺得口乾舌燥，但媛媛的不會，反而因為蔬菜的搭配與特製醬汁的比例，讓人覺得很涮嘴。
媛媛樂華煙燻滷味最厲害的地方，滷汁不死鹹，煙燻不嗆鼻，吃到最後，嘴巴不會覺得負擔，反而會想再多夾幾樣，尤其在夜深人靜、微涼的時候，提著一袋煙燻滷味回家，那種滿足感真的很難形容。
媛媛樂華煙燻滷味
地址： 234新北市永和區保平路18巷8號
電話號碼：0905 679 927
營業時間：17:00–00:00
FB
文章來源：VIVIYU小世界
其他人也在看
2026房市展望｜全台房價跌定了！2區跌幅逾1成 最慘恐淪「超跌區」專家：2027盤整止跌回溫
房市受到限貸令及國際政治情勢等內外夾攻之下，買氣急凍，2025年全台交易量持續萎縮，面臨26萬棟保衛戰。房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮以長線趨勢線分析，認為這波跌勢並不會太久，也不會太深，2026年房市呈現「價跌量漲」態勢，預計平均有10%左右的跌幅，台北市跌幅不會超過5~6%，台南、高雄部分區域則恐出現10%以上的跌幅， 2027年進入盤整後，可望止跌回溫，不過區域表現「強弱分明」，商圈成熟區房價抗跌，跌幅不會太深，但超漲供給量大區域，則會出現超跌現象。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 25
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 53
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 13
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 313
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市 收購案估值破9百億
據外國媒體今天（1/6）報導，日本越來越多企業決定私有化，以躲避監管與投資人的壓力，最新消息指出，以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本百年藥廠久光製藥，其執行長中冨一榮擬買下所有股份，交易估值破9百億元台幣。太報 ・ 2 小時前 ・ 9
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 142
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
1貴族蔬菜罕見變平民價！菜販喊：現在吃真的賺到
生活中心／杜子心報導近期被稱為「貴族蔬菜」的青花菜，價格出現罕見下探，不少市場攤位一斤僅約50元，一顆不到30元，南部產地甚至傳出「50元買4顆」的低價，讓消費者直呼不可思議。外界一度將價格下跌歸因於補助政策或進口影響，農業部澄清，目前進口成本仍高於國產，價格波動主因是氣候條件導致產期集中。對此，資深菜販廖炯程也出面說明，強調這波跌價其實是多重因素疊加的結果。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 5
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 126
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 124
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 387
柯文哲護黃國昌開嗆民進黨 陳揮文怒批：你在幹甚麼啦
前民眾黨主席柯文哲4日將炮火對準民進黨，他稱，不曉得民進黨政府是誰在操盤，自己被關了一年可一笑置之，但「如果你們再搞黃國昌我一定焦土政策」。對此，媒體人陳揮文今（5）日批，柯的說法矛盾沒邏輯，難道黃的狗仔案不用調查？「你在幹甚麼啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 198
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 145
憂柯文哲、黃國昌先後被關 他：恐變綠白合
[NOWnews今日新聞]民眾黨立院黨團總召黃國昌已確定請辭，將在2月卸任立委。另一方面，民眾黨前主席柯文哲涉貪，可能被判刑10年以上。國民黨副主席蕭旭岑說，黃國昌卸任後，可能因狗仔偷拍案被關，若柯文...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 99