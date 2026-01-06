150元煙燻滷味拼盤很超值！秘製醬汁尬蔥花，樂華夜市必排冷滷名店

新北永和｜媛媛樂華煙燻滷味

來到新北永和的樂華夜市，這裡不僅是雙北美食的一級戰區，更是臥虎藏龍的寶地，這裡有一家讓無數永和人魂牽夢縈、即使在深夜也排隊的傳奇冷滷攤「 媛媛樂華煙燻滷味」，有別於一般加熱滷味或是傳統濕潤的醬滷，媛媛主打的是煙燻冷滷，老闆娘是一位來自越南的新住民，她將家鄉對於香料的敏銳度，融合了台灣人喜愛的煙燻風味，創造出獨樹一格的口感，站在攤位前，看著玻璃櫃裡堆疊如山、色澤誘人的滷味食材，以及那張寫得滿滿的排隊菜單，我們也跟著來排隊囉～

交通資訊

捷運：搭乘捷運中和線(橘線)至頂溪站下車，於1號出口出站後，沿永和路步行至永平路即可到抵達，步行時間約10分鐘。

公車：

(1)搭乘5、57、214、238、624、627等路公車至樂華戲院下車，即可到抵達。

(2)搭乘51、57、214、242、243、248、262、304、311、627至捷運頂溪站下車，沿永和路步行至永平路即可到抵達。(下車後步行時間約10分鐘)

自行開車與停車資訊：

仁愛公園地下停車場：距離夜市步行約 10 分鐘，車位較多。

永和國小地下停車場：距離夜市步行約 15 分鐘。

由於夜市內禁止車輛通行，請務必步行進入。

走到攤位前，首先映入眼簾的是那塊明亮的黃色大招牌，上面寫著「媛媛 煙燻滷味」以及越南傳統美食的圖片，雖然招牌上有越南麵包和河粉，但大多數排隊的人潮都是為了櫃子裡的煙燻滷味而來。

菜單/MENU

品項分類非常清楚，價格在雙北地區來說算是親民：

煙燻滷味區：這是重頭戲，包含鴨頭、鴨翅、豆包、百頁豆腐、豬血糕、甜不辣、脆腸、豬耳朵等經典肉類與豆製品。 蔬菜類：為了平衡營養，店家提供了多種蔬菜，如高麗菜、四季豆、杏鮑菇、蓮藕、花椰菜等。還有貼心的「任選3樣60元」優惠，非常划算。 涼拌小菜區：適合夏天的清爽選擇，如涼拌鳳爪、無骨煙燻鳳爪、魚皮、毛豆等。 闆娘精選套餐：對於有選擇障礙的朋友，這裡直接提供了「超值拼盤 ($150)」和「雙人拼盤 ($250)」，由老闆娘隨意搭配，讓你一次吃到多種招牌美味。

乾淨衛生的現點現切

透明玻璃櫥窗，所有的食材都整齊地擺放在乾淨明亮的玻璃冰櫃中，這一點非常重要，因為煙燻滷味是冷食，若沒有妥善保存容易變質。玻璃櫃不僅阻隔了路邊的灰塵與飛沫，更讓食材在燈光下閃耀著誘人的焦糖色澤。

看那堆疊得整整齊齊的鴨翅、一支支排列的玉米筍，還有那滷得黑得發亮的豆干，視覺上的豐盛感讓人食慾大開。

大家會先拿菜單畫單，然後依序結帳等候，看著前面的人一大袋一大袋的買，帶回家隔天吃也美味。

如果想要搭配麵包主食系列，也可以選擇越南麵包搭配，看到生春捲感覺也很好吃，但我們真的有點撐了，只敢點滷味解解饞。

站在攤位前點餐時，可以清楚看到每一樣食材的狀態，對於重視衛生與新鮮度的客人來說，會相當加分。

豆皮捲30元

蓮藕25元

鳥蛋25元

闆娘精選套餐超值拼盤150元

點一份 $150 的超值拼盤，就像是收到一份美食驚喜包，

包含豬血糕、甜不辣、煙燻鴨翅、花干、以及當季蔬菜等，有許多不同的口味，很好吃。

鳥蛋的外皮滷得非常緊實，甚至有點像鐵蛋的口感，帶有Q度，咬下去有彈性，

濃郁的煙燻味混合著生蔥的辛辣氣息撲鼻而來，有著香油的香氣相當好吃。

第一口先吃豆皮捲，感受層次感；接著吃一塊Q彈的豬血糕填肚子；中間穿插幾片清脆的蓮藕清口；最後慢慢啃著鴨翅，享受骨邊肉的香氣，有些滷味吃完會覺得口乾舌燥，但媛媛的不會，反而因為蔬菜的搭配與特製醬汁的比例，讓人覺得很涮嘴。

媛媛樂華煙燻滷味最厲害的地方，滷汁不死鹹，煙燻不嗆鼻，吃到最後，嘴巴不會覺得負擔，反而會想再多夾幾樣，尤其在夜深人靜、微涼的時候，提著一袋煙燻滷味回家，那種滿足感真的很難形容。

媛媛樂華煙燻滷味

地址： 234新北市永和區保平路18巷8號

電話號碼：0905 679 927

營業時間：17:00–00:00

