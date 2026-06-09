150坪自地自建透天別墅以親子飯店風為靈感，打造三代同堂的全齡樂園

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編輯 張若蓁｜圖片提供 大久空間設計有限公司

小編帶你看好宅

「三年了，我們的家終於落成了!」歷時三年，承載一家六口、三代同堂記憶的理想居所終於落成。位於台中清水的自地自建透天別墅，以現代主義為設計主軸，外觀融合清水模、水泥灰磚與溫潤木質，展現俐落卻不失溫度的建築語彙。室內由大久空間設計有限公司操刀，以親子飯店風為概念，細膩勾勒出兼具度假氛圍與生活機能的全齡私宅，讓每一位家庭成員都能在日常中感受放鬆、溫馨與相聚的美好。



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一、二樓挑高客廳，引入採光的同時，也凸顯建築本身寬敞大器的尺度。異材質拼接電視牆，以木質襯底，綴以石紋與純白豐富立面層次。一旁柱體由鏡面包覆，反射特性，注入時髦氣息，也弱化柱體存在感。客廳配置跳脫傳統印象，除了客廳區外，還增設一處休閒空間，小圓桌與設計單椅的搭配，讓日常休閒間增加新選擇。開放式餐廚採用L型佈局，梳理出流暢動線，從烹飪到日常聚會用餐，舉手投足之間盡顯從容鬆弛。牆面拼接的玻璃磚引入採光，空間感更通透。



二樓起居室色調轉為沉穩，拉高木質比例與灰色地坪的搭配，提供三代人共同休閒的溫馨場域。再往上走進入私領域，主臥室引用星級飯店概念設計，完善機能分區與低彩度的色彩規劃，展現日式沉穩底蘊。孝親房則根據長輩生活需求出發，拓寬走道空間，輔以全齡設計，從細節之處溫柔的體貼長者。其餘臥室也根據使用者喜好需求訂製，讓一家六口三代人共居的生活，也能張弛有度。



頂樓空間規劃一間和室，榻榻米地坪凝塑禪意，輔以窗邊架高檯面與捲簾，有如日式建築的茶室空間。除此之外，還特別規劃了健身房，大面洞洞板收納器具，天花垂釣的TRX設備提供更多元的運動選擇，從生理到心理都被妥善照顧。



小編的最愛

銜接各層空間的樓梯，以溫潤木質鋪敘踏階，透過細緻的材質語彙，鋪陳出柔和而療癒的空間基調。扶手設計跳脫傳統形式，改以清透玻璃取代，隨著樓層向上延展，宛如依循黃金比例展開的鸚鵡螺曲線，不僅放大整體空間尺度，也將自然採光完整引入室內，使原本不可或缺的機能性構件，轉化為優雅而動人的居家端景。

大久空間設計有限公司／大久設計團隊

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