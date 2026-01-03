150架戰機抓馬杜洛！美軍代號「絕對決心」曝 川普：接管無期限

記者彭光偉／台北-華盛頓報導

川普、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／翻攝自川普臉書、馬杜洛 X平台）

隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭逮捕的畫面曝光，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine）在海湖莊園的記者會上進一步揭露了這場代號為「絕對決心」（Absolute Resolve）的軍事行動細節。這場行動是由美國司法部提出請求，美軍一共出動了150架次的飛機橫跨西半球執行任務，規模浩大。

凱恩透露，這次行動汲取了美軍過去在中東、西南亞和非洲數十年對抗恐怖份子的實戰經驗。參與行動的機組人員年齡跨度極大，最年輕的僅20歲，最年長的為49歲。行動部署相當縝密，先由主力部隊控制局面，隨後由專門的「撤離部隊」（extraction force）進場將馬杜洛帶離。此外，川普也暗示美軍透過物理攻擊或網路戰手段，切斷了首都卡拉卡斯的電力供應，導致委國軍隊陷入癱瘓。

廣告 廣告

儘管是軍事行動，但川普在記者會上毫不避諱地展現了「政權更迭」的意圖。他強調了三次美國將「接管這個國家」，直到出現安全、適當的過渡政府為止，並且沒有時間表。

川普更直接點名了委內瑞拉豐厚的石油資源，表示將引進美國石油公司來修復當地的能源基礎設施，並直言這將「開始為該國賺錢」。他將這種關係形容為委內瑞拉與美國的「夥伴關係」，聲稱能讓委國人民變富裕，但紐約時報分析指出，這本質上就是建立在推翻現有政府之上的商業佈局。

川普為此次行動辯護時，指控馬杜洛派遣委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員進入美國恐嚇。不過紐約時報報導指出，這項說法與美國情報部門先前的評估有出入。美方情報顯示，該幫派並不受委內瑞拉政府控制；曼哈頓法院的起訴書中雖將幫派首腦列為被告，但也未明確將其與馬杜洛直接連結，僅模糊指稱其與政府成員有合作。

雖然川普高喊接管，但目前外媒在委內瑞拉境內尚未發現美軍大規模地面部隊的蹤跡，且美國駐卡拉卡斯大使館早在2019年就已關閉。在缺乏外交據點與地面部隊的情況下，川普政府將如何具體「運作」一個主權國家？是否會演變成長期軍事佔領甚至陷入另一場「永遠的戰爭」？目前仍充滿變數。

更多三立新聞網報導

川普曬照！馬杜洛穿運動服被銬超狼狽 美軍將無期限接管委內瑞拉

阿根廷總統挺美逮捕馬杜洛 重申美洲自由區域安全

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕 歐盟籲克制及遵守國際法

委內瑞拉強人被抓獲！川普遠端觀賞：像是電視節目

