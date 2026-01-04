150架戰機癱瘓委內瑞拉防空系統！美軍直搗黃龍逮馬杜洛 委國官員：40軍民死亡
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
美國昨（3）日對委內瑞拉發動大規模軍事行動，派出超過150架戰機空襲多處機場與軍事設施，迅速癱瘓防空系統，並直搗總統府逮捕馬杜洛及其夫人後押送至美國。委內瑞拉官員表示，此次行動已造成至少40名軍民死亡，局勢急遽升溫。
對於本次突擊，美軍官員指出，此次美軍首先派出超過150架戰鬥機，將委內瑞拉防空系統消滅以掌控制空權，隨後由直升機搭載地面部隊直攻馬杜洛的所在據點。根據委內瑞拉媒體《La Vanguardia》報導，一名委國高層官員向媒體表示，美軍此次突擊已造成至少40名委國軍民死亡。
此次行動形同「斬首行動」，使馬杜洛政權實質瓦解，委內瑞拉國內一度陷入混亂。美國總統川普於行動後召開記者會證實相關軍事部署，並強調在完成「安全、妥當且明智的權力過渡」前，美國將接管委內瑞拉局勢，且不排除持續部署地面部隊，但未說明介入期限。
儘管政權核心遭逮，委內瑞拉政府仍維持基本運作，軍方加強戒備，官員持續對外發聲譴責美方行動。副總統羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）更痛批美軍行動為「強盜行為」、「卑劣綁架」，並呼籲國際社會介入。目前尚不確定美國政府的下一步動作。
