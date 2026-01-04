150萬台男「微軟」 泌尿科醫：沒治恐回不來！3初老症狀小心

生活中心／倪譽瑋報導

泌尿科醫師提醒，勃起功能障礙不應輕忽，察覺到「微軟」時就應小心。（示意圖／資料照）

性功能退化要注意！泌尿科醫師莊豐賓在YouTube影片中指出，造成勃起障礙的原因複雜，有明顯症狀時，大多表示身體機制已有問題，但不少男性選擇忽略，他舉出40至70歲男性勃起硬度比例，約有23%、150萬人處於「微軟」狀態，這時是CP值最高的治療時機，錯過就「不容易再回來」。提醒大家若有3初老症狀應諮詢醫師，以免影響之後的性行為、性生活。

泌尿科醫揭3性功能退化「初老症狀」

莊豐賓指出，隨著年紀增長，所有男性都會碰上兩大「必定發生的問題」：攝護腺肥大、性功能退化，傳統男性剛強的觀念，常導致健康狀況被忽略。他特別說明性功能退化「是必然發生的現實」，應好好去了解、面對它，也舉出男性性健康退化的3早期症狀：

廣告 廣告

第一，夜間晨間勃起反應、頻率降低，從以前早上起來幾乎天天勃起，接著次數逐漸減少，最後完全消失。

第二，勃起硬度變差，莊豐賓說明，診間泌尿科醫師通常會將勃起硬度分為四級，從最差到最好分別是：蒟蒻、剝皮香蕉、帶皮香蕉、小黃瓜，供患者自己去摸索評估。

第三，不能維持勃起的硬度，莊豐賓表示，這是性功能退化非常重要的訊號之一，以前可能維持5到10分鐘，到現在只要稍微分心、換姿勢就會軟掉。

男性「微軟」人數多 勃起障礙建議就醫

莊豐賓表示，許多男性都會疑惑「怎麼可能我有這方面的問題」；而同伴也說「自己非常勇」。但事實上，根據統計，40歲男性中約40%已有勃起功能問題、70歲比例更高達70％。他也詳細解說40至70歲男性勃起硬度比例，約有23%、150萬人處於「微軟」狀態、還有2至3%（20萬人）不容易達到成功性行為，也就是俗稱的陽痿。

莊豐賓指出，部分男性在得知性功能障礙後會感到焦慮，但光擔心沒有用，應積極面對「最好的治療時機就是在微軟的時候」當察覺狀態不對時，表示「初老接段」到了。

日常保養 遠離菸酒危害、適當性行為

莊豐賓提供一些日常養身原則，避免抽菸喝酒，遠離影響荷爾蒙的高風險因子，如塑化劑、肥胖。他也建議，盡可能維持適當性生活頻率，可參考「99乘法表」：20多歲的男子，2X9等於18，相當於1週做8次、30多歲的男子，3X9等於27，相當於2週做7次、40多歲的男子，4X9等於36，相當於3週做6次，若比較疲勞可減少次數，同時得留意另一半的狀態。

最後，莊豐賓強調，男性勃起功能主要牽涉到神經、荷爾蒙、海綿體、靜脈等平衡機制，「微軟」即表示這些精細的機制出了問題，應即時診斷、修復，建議可向醫生諮詢，評估要進行治療或一些保養建議「過了這個時間點，青春小鳥就飛走囉，不容易再回來」。

資料來源：幸福醫師莊豐賓

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

吃不下飯接著暴斃！急診醫揭「猝死案例多」：一天數名OHCA

習近平死亡之握！這3國領導人 1個遭判死、1個政府倒台、1個被美國抓

「7短壽日用品」沒壞也要丟！專家示警：牙刷不換恐吃細菌

腰果、荔枝都上榜！10大常見有毒食物 醫示警：恐吃一點就致命

