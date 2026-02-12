150萬粉網紅「愛莎水中生產」男嬰出生不到1小時夭折 無照助產士已被逮捕

Aisha Rakaeva在水中生產，兒子疑似吸入羊水造成呼吸問題而過世。翻攝Instagram @aishachigga

俄羅斯知名網紅及舞者愛莎（Aisha Rakaeva，藝名 Aisha Chigga）近日傳出不幸消息，她於 2025 年 12 月在莫斯科家中嘗試居家水中分娩，雖然男嬰順利出生，卻在短短一小時後不幸夭折。據初步調查，死因疑似為吸入羊水導致窒息。目前，當時在場協助分娩的無照助產士已遭警方逮捕並面臨刑事調查，而 Aisha Rakaeva 本人也因身體狀況及心理創傷住院接受治療，並於 2026 年 1 月底親自發文證實此悲訊。

Aisha Rakaeva本人因身體狀況及心理創傷住院接受治療。翻攝Instagram @aishachigga

分娩過程發生意外

現年 27 歲的 Aisha Rakaeva 曾參與《蒙面歌王》（«Маска»）與《星工廠》（«Фабрика звёзд»）等實境節目，在 TikTok 上擁有超過 150 萬名粉絲。2025 年 12 月 13 日，她在莫斯科的公寓中，利用充氣泳池進行居家水中分娩。根據初步調查報告，男嬰出生後僅一小時便失去生命跡象，救護人員趕抵現場時已回天乏術。醫療鑑定指出，男嬰疑似是在出生過程中吸入羊水，造成嚴重的呼吸系統問題。

冒牌專家涉非法行醫

負責引導這場分娩的 59 歲女子 Natalia Kotlar 目前已被執法單位拘留。Kotlar 長期以「溫柔生產」專家自居，並在網路上開設相關教學課程，宣揚居家分娩的益處。然而警方調查發現，Kotlar 本人完全不具備醫學學位，也沒有產科或婦科的執業執照，屬於非法從事醫療活動。檢調單位目前已針對其過失及非法行醫導致重大人身傷害之行為，正式啟動法律程序。

沉慟發文證實死訊

在沉默一段時間後，Aisha Rakaeva 於 2026 年 1 月 27 日在 Telegram 頻道發表長文，描述這段期間是她人生中最艱難、最痛苦的時刻。她表示：「我當時正在接受治療，無論是身體還是靈魂都承受著極大的煎熬。」她除了證實長子夭折的噩耗，也呼籲各界在此艱難時刻給予隱私空間。這起悲劇在俄羅斯社會引發了對於居家分娩安全性，以及非法助產士監管問題的廣泛辯論。



