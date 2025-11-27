150輛YouBike進駐 有助光復鄉災民交交通移動

一輛輛全新的公共自行車已架設在光復市區上，好奇的民眾紛紛前來體驗，驚呼沒想到在災後的光復鄉街上能有YouBike可以使用。

光復鄉民蔡小姐表示，「希望未來可以再設多一些點，讓我們可以更方便的跑來跑去，因為現在大家摩托車都壞掉了，只有這種電輔車或是腳踏車可以移動。」

這些公共自行車全數都由微笑單車公司所捐贈，因考量0923堰塞湖災後，光復有許多民眾交通工具毀損，因此提出公益方案，投入150輛YouBike在市區陸續建置站點。

公共自行車系統協理蘇聖雄說明，「你可以在火車站借，在這裡還，你可以在光復糖廠借，然後在光復商工還，前30分鐘都是不用錢的。」

公共自行車在許多都會地區都會設置，但在花蓮還是第一次進駐，花蓮縣府非常感謝廠商贊助，加上還在興建的糖廠站，未來一共會有10個據點。

花蓮縣政府觀光旅遊處長余明勳指出，「先提供給我們光復地區的鄉親，甚至志工們能夠一個行的方便，特別是未來在這段時間，我們還在重建復原的過程當中，我們很多需要行的幫助。」

縣府觀光處強調，首波公共自行車公益方案預計持續到明（2026）年2月28日，也會視實際運作情況決定是否要延續或擴大至鄰近其他鄉鎮。

