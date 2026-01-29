1500人急撤！義大利西西里島大規模山崩 總理梅洛尼親赴視察

義大利西西里島連日暴雨引發大規模山崩，房屋損毀嚴重，超過1500名居民被迫撤離，義大利總理梅洛尼當地時間28日也前往視察。

義大利西西里島的尼塞米鎮發生大規模山崩。（圖／路透）

山崩地點位於西西里島的尼塞米鎮（Niscemi），暴雨引發大規模山崩，沖毀了該鎮部分邊緣地帶，一些汽車和建築物被沖下約20公尺的山坡，而其他一些房屋仍然危險地矗立在俯瞰傑拉平原的不穩定地基上。山崩範圍綿延約4公里，為了安全起見，民防部門設立了150公尺寬的「禁區」。

民防部門負責人西西利亞諾（Fabio Ciciliano）說，「整座山都塌陷到傑拉平原上了，說實話，有些房屋位於崩坍邊緣，顯然已經無法居住，所以我們需要與鎮長合作，為這些家庭找到永久安置點。」

義大利總理梅洛尼前往視察。（圖／路透）

尼塞米鎮建在沙土和黏土層上，這種地質條件使得建築物在暴雨中無法維持穩定。這並非尼塞米首次發生重大山崩，最近一次是在1997年，當時有400人從鎮上撤離。

政府已於26日宣布該地區進入緊急狀態，並撥款1億歐元（約37.4億元新台幣）的初始資金，但地區官員估計總損失可能高達20億歐元（約749億元新台幣）。

