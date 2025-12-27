1500人歲末祈福盛會！瀧欽多傑欽波法王開示＋潘越雲歌聲觸動人心

▲千五百人齊聚義大世界，潘越雲深情獻唱感動全場。

千五百人齊聚義大世界 心潮麗天年終祈福音樂會溫暖落幕

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】由心潮協會主辦的「心潮麗天年終祈福音樂會」，今（27）日下午在高雄義大世界盛大舉行，吸引超過一千五百位醫師、律師、企業家、公教及媒體人士共襄盛舉。現場結合音樂、祈福與身心療癒，為歲末帶來溫暖與祝福。

活動中，來賓分享自身生命轉變故事。高雄知名婦產科吳院長表示，法王的加持讓她從臨床醫師順利創業開設醫院，事業與家庭皆穩定成長；北部媒體人吳特派則指出，參與法王法會後，長期卡關的問題迎刃而解，內心安定後，工作與事業亦步入正軌。

廣告 廣告

活動高潮為瀧欽多傑欽波法王親自為現場千五百人祈福開示，並分享佛法智慧：「心潮重視的不是口號，而是可被感受、觀察與驗證的轉變。許多人在這裡經歷的不只是心情變好，而是身心狀態、生活節奏與人生方向的同步轉向。」現場民眾深受感動，不少人熱淚盈眶，高舉雙手祈福。

音樂表演同樣引人矚目。華語樂壇重量級歌手潘越雲以溫潤嗓音獻唱多首經典歌曲，將人生歷練與情感層層堆疊成動人樂章。演出高潮中，潘越雲特別獻唱一首歌曲致敬法王，全場屏息聆聽，掌聲久久不歇，感動畫面成為活動焦點。法王也指出，音樂本身是一種力量與修行，每個人都能擁有屬於自己的「心潮神曲」，陪伴人生低谷與轉化。

此外，心潮麗天長期投入社會公益，協會宣布將於2026年1月10日在台北萬華舉辦「寒冬送愛」行動，提供熱餐與關懷服務，溫暖弱勢族群，邀請社會大眾共同參與。

在音樂、祝福與善念交織下，「心潮麗天年終祈福音樂會」圓滿落幕，也為新的一年開啟溫暖、穩定且充滿希望的序曲。（圖╱心潮協會提供）