1500人跑進受天宮…視障者無懼參賽！罕見「御守開瓶器獎牌」亮相
記者簡榮良／綜合報導
凝聚在地信仰，跑起來倍感平安！2025年濁水溪紫金馬拉松—高手名間站，今（29日）日在名間鄉鳴槍開跑，吸引超過 1500名跑者，人群中更赫見視障者無懼身影，堅毅精神感動全場。賽道特別規劃跑進「受天宮」廟埕，熱情鄉親沿線端上補給品，輸贏不再是重點，沾染滿滿人情味；此外，團隊首度打造「御守造型開瓶器獎牌」，連外國人都趨之若鶩。
2025 年濁水溪紫金馬拉松—高手名間站，今年賽事不僅越來越受到全台跑者矚目，現場更有視障跑者攜手陪跑員共同挑戰賽道，以堅毅精神感動全場，展現運動無障礙的美好價值。
賽道最大亮點，莫過於讓跑者跑進名間的重要信仰中心——受天宮。賽事路線穿越廟埕，象徵平安順利，也讓跑者在奔跑途中感受名間在地文化的溫度。沿途更有許多鄉親熱情加油，還有各社區準備的豐富補給，連象徵台灣的珍珠奶茶也通通端給跑友們盡情享用。
此外，今年完賽獎牌同樣話題十足，團隊首度打造「御守造型開瓶器獎牌」，結合祈福與實用功能，象徵守護每位跑者的平安與力量，更在社群上掀起熱烈討論，被稱為「最值得收藏的名間限定獎牌」，吸引不少外國臉孔趨之若鶩。
為回饋跑者的支持，主辦單位精心準備豐富的完賽好禮，包括名間在地好茶、鳳梨果乾、舒適鞋墊、肉乾、老薑… 等多項在地物產，讓每位完賽者不只帶回成就，更帶走滿滿在地特色的溫度與心意。
名間鄉長陳翰立表示：「濁水溪紫金馬拉松已逐漸成為名間最具代表性的運動旅遊品牌，很高興看到這麼多跑友再次回到名間。特別是今年有視障跑者參加，更讓我們深刻感受到運動的力量超越限制、超越身體。未來我們會持續優化賽事、提供更友善的參賽環境，也期待更多朋友來名間體驗最溫暖、最熱情的路跑活動。」
活動自清晨起跑前暖身操開始，現場氣氛就熱力十足，跑者們沿著名間鄉茶園、鳳梨園、火龍果園等景色優美的道路慢跑，享受旅跑氛圍。參賽者紛紛表示，今年賽事規劃貼心、補給豐富，路線優美，是值得回來再跑一次的馬拉松。
