1500元以下耶誕禮物推薦！實用不踩雷 TOP3：美妝蛋、玫瑰保養組、人氣香氛保濕禮盒一次收

聖誕交換禮物預算只有 1500 元還能送出質感驚喜嗎？答案是：當然可以！今年多家美妝與香氛品牌都推出平價卻高級感滿點的限定組合，不但包裝節慶氣息滿滿，實用度更是直接爆擊收禮人的心。從底妝控必備的美妝蛋、到玫瑰系保養的細緻呵護，再到紐約香氛品牌的人氣修護組，每一款都兼具「送禮不失禮」與「自用也想囤」的魅力。這次精選三大1500元以下聖誕超值禮物，不論同事交換、閨蜜互送、或給自己的歲末犒賞，都能挑到完美選擇！

1500元以下聖誕禮物超值嚴選 TOP3

1 Beautyblender 原創美妝蛋—節慶無瑕美肌三件組（1090元）

底妝是派對季最容易出狀況的部分，浮粉、卡粉、鼻翼脫皮往往一到室內燈光就全現形。​粉撲界的愛馬仕Beautyblender 推出的節慶限定組，把上妝、補妝、清潔一次整合，讓妝感從日間到深夜都維持無懈可擊。

圖說：Beautyblender 原創美妝蛋-節慶無瑕美肌三件組（內含原創美妝蛋、吸油粉撲×2、清潔皂）／1,090元。（圖／品牌提供）

原創美妝蛋被譽為美妝界最厲害的粉撲，更是上妝服貼的最強秘密武器，這次推出節慶無瑕美肌三件組，裡面有原創美妝蛋、吸油粉撲×2、清潔皂，用美妝蛋上妝，不但上妝快速、服貼透亮，搭配回歸的吸油補妝粉撲，讓你乾用抑油、濕用補妝都超方便；另外裡面還有市面上最超人氣熱賣的專用清潔皂，讓工具隨時保持衛生，完整實現 C.P.R（Create、Puff、Reset）底妝循環。是底妝控、派對咖與行程滿檔女孩的必收聖誕限定，現在買一組超划算，每年就趁這時補貨！

外包裝有如驚喜的派對禮盒，讓你送出手超有面子。Beautyblender 原創美妝蛋-節慶無瑕美肌三件組（內含原創美妝蛋、吸油粉撲×2、清潔皂）／1,090元。（圖／品牌提供）

2.SABON 潔膚保濕玫瑰旅行組（1280元）

若你想送一份「打開就超級有質感」的禮物，SABON 的玫瑰旅行組絕對零失誤。以珍萃玫瑰香氣為主軸，組合涵蓋高詢問度的臉部磨砂膏與光燦活膚水，從溫和清潔、去角質到後續保濕一次到位。玫瑰香調細緻柔美，適合任何膚質，也非常適合作為年底忙碌後的療癒時刻。包裝延續品牌一貫的優雅風格，送給同事、閨蜜或是你的職場仙女都絕對不會錯！

SABON 潔膚保濕玫瑰旅行組（內含珍萃玫瑰二合一臉部磨砂膏60ml＋大馬士革玫瑰有機光燦活膚水10ml）／1,280元。（圖／品牌提供）

3.MALIN+GOETZ 修護滋潤禮盒（930元）

來自紐約的 MALIN+GOETZ 每年聖誕都以藝術裝幀吸引眼球，今年更以「超圖形 supergraphics」為靈感，打造繽紛又充滿活力的節慶禮盒。修護滋潤禮盒主打兩大超人氣品項：佛手柑護手霜與莫希多潤唇膠，主打快吸收、不黏膩與長效保濕，非常適合乾燥的冬季隨身使用。亮眼包裝＋超好用成分＝即使放在辦公室抽屜，也會每天被同事問爆的那種實用禮物。

MALIN+GOETZ 2025 修護滋潤禮盒（內含佛手柑護手霜30ml＋莫希多潤唇膠10ml）／930元。（圖／品牌提供）





