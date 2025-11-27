1500元以下耶誕禮物推薦！實用不踩雷 TOP3：美妝蛋、玫瑰保養組、人氣香氛保濕禮盒一次收
聖誕交換禮物預算只有 1500 元還能送出質感驚喜嗎？答案是：當然可以！今年多家美妝與香氛品牌都推出平價卻高級感滿點的限定組合，不但包裝節慶氣息滿滿，實用度更是直接爆擊收禮人的心。從底妝控必備的美妝蛋、到玫瑰系保養的細緻呵護，再到紐約香氛品牌的人氣修護組，每一款都兼具「送禮不失禮」與「自用也想囤」的魅力。這次精選三大1500元以下聖誕超值禮物，不論同事交換、閨蜜互送、或給自己的歲末犒賞，都能挑到完美選擇！
1500元以下聖誕禮物超值嚴選 TOP3
1 Beautyblender 原創美妝蛋—節慶無瑕美肌三件組（1090元）
底妝是派對季最容易出狀況的部分，浮粉、卡粉、鼻翼脫皮往往一到室內燈光就全現形。粉撲界的愛馬仕Beautyblender 推出的節慶限定組，把上妝、補妝、清潔一次整合，讓妝感從日間到深夜都維持無懈可擊。
原創美妝蛋被譽為美妝界最厲害的粉撲，更是上妝服貼的最強秘密武器，這次推出節慶無瑕美肌三件組，裡面有原創美妝蛋、吸油粉撲×2、清潔皂，用美妝蛋上妝，不但上妝快速、服貼透亮，搭配回歸的吸油補妝粉撲，讓你乾用抑油、濕用補妝都超方便；另外裡面還有市面上最超人氣熱賣的專用清潔皂，讓工具隨時保持衛生，完整實現 C.P.R（Create、Puff、Reset）底妝循環。是底妝控、派對咖與行程滿檔女孩的必收聖誕限定，現在買一組超划算，每年就趁這時補貨！
2.SABON 潔膚保濕玫瑰旅行組（1280元）
若你想送一份「打開就超級有質感」的禮物，SABON 的玫瑰旅行組絕對零失誤。以珍萃玫瑰香氣為主軸，組合涵蓋高詢問度的臉部磨砂膏與光燦活膚水，從溫和清潔、去角質到後續保濕一次到位。玫瑰香調細緻柔美，適合任何膚質，也非常適合作為年底忙碌後的療癒時刻。包裝延續品牌一貫的優雅風格，送給同事、閨蜜或是你的職場仙女都絕對不會錯！
3.MALIN+GOETZ 修護滋潤禮盒（930元）
來自紐約的 MALIN+GOETZ 每年聖誕都以藝術裝幀吸引眼球，今年更以「超圖形 supergraphics」為靈感，打造繽紛又充滿活力的節慶禮盒。修護滋潤禮盒主打兩大超人氣品項：佛手柑護手霜與莫希多潤唇膠，主打快吸收、不黏膩與長效保濕，非常適合乾燥的冬季隨身使用。亮眼包裝＋超好用成分＝即使放在辦公室抽屜，也會每天被同事問爆的那種實用禮物。
看更多 CTWANT 文章
2025年日本網民票選「最美韓國女星TOP5」出爐！周子瑜奪冠、這四名居然是她們？你心裡的女神上榜了嗎？
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
女神基因爆發！小禎女兒Emma影片搶先幫媽慶生 18歲近照美翻：「這根本可以出道」
其他人也在看
漂髮前必看！5種「不適合淺色髮」的外貌類型，染錯小心顯黑又顯老
秋冬就是奶茶色、奶茶灰、榛果灰棕等「淺髮色」的主場，不過在衝動預約漂髮之前，先等等！不是每個人都適合染淺髮色。髮色一旦挑錯，不只會讓臉垮、髮質崩，甚至還可能讓整個人看起來沒精神。這篇就幫大家整理出「8種不適合染淺髮」的外貌特徵。染髮前先幫自己做個小檢查，避開地雷色，讓改變髮色真的變成加分項！BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
快看一下你常用的那瓶洗髮精！專家揭含有這些防腐劑 大量掉髮元凶
你的頭髮近來會出現大量脫落，讓你嚇到的地步嗎？如果不是在接受藥物治療所引發，專家提醒，最好檢查一下常常使用的那瓶洗髮精，有沒有添加防腐劑？一旦破壞了頭皮防菌的平衡力，頭皮就好像被腐蝕一般，不能小看！健康2.0 ・ 1 天前
稀釋漂白水竟可治異位性皮膚炎！新療法2周見效
讀小學的林小弟患有中重度異位性皮膚炎，雖曾接受治療但每到季節轉換時，皮膚就癢到受不了，被他抓到傷口流血和組織液，高雄醫學大學附設醫院讓他採用漂白水浴搭配漂白水濕敷療法後，終於不會癢到全身抓破皮。健康2.0 ・ 2 小時前
20款保濕粉底液推薦！打造韓妞水光肌，亮澤又持妝
保濕粉底液特色總整理粉底液大致上可以依據質地分成保濕型、控油(持久)型兩大種類，一起來看看保濕型粉底液的特色。1.滋潤度較高保濕型粉底液的特色之一就是含有多種保濕成份，例如玻尿酸、甘油、植物油等等以及不同品牌訴求的成份，能夠提供持久的水分滋marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
宋慧喬妝前靠「這招」秒小臉，超簡單溫差美容法，拯救晨間水腫！
完全看不出來已經邁入4字頭的宋慧喬，她的膚況總是透亮得像自帶柔焦，讓人好羨慕！喬妹不管再忙，每天都會堅持敷面膜，平常會固定在一週中挑 1～2 次使用清潔型面膜，幫助深層代謝老廢物、維持毛孔乾淨；日常保養完成後，她也常加敷一層晚安凍膜，作為睡marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
美到捨不得用！2025年末「珍藏級蜜粉」Top 6：黛珂蝴蝶浮雕、BB愛麗絲聯名、嬌蘭星星球、NARS月光粉餅…錯過會後悔
BOBBI BROWN 愛麗絲夢遊仙境 輕隱毛孔柔焦蜜粉餅【必買理由：毛孔隱形魔法 x 夢幻聯名】 迪士尼控必收！粉體壓印愛麗絲跌入兔子洞的經典畫面，黑金外盒夢幻又時髦。超微粉體科技能完美隱形毛孔瑕疵，添加水楊酸與酪梨精粹，智慧控油又保濕。一拍恢復底妝乾淨透亮，是兼...styletc ・ 1 天前
抗老、美白都靠它！維生素C＋E是最佳保養拍檔
想要皮膚透亮、延緩老化，其實不一定要靠昂貴保養品。許多研究證實，從日常飲食攝取足量的抗氧化營養，可以幫助皮膚對抗紫外線、減少黑斑生成、促進修復，甚至維持身體年輕的生理機能。其中，維生素C與維生素E更被稱為「黃金保養組合」，有效幫助肌膚抵禦外力傷害、維持彈性與光澤。 維生素C：促進膠原蛋白、美白、防曬的平民級美顏聖品 維生素C能促進膠原蛋白生成，提高皮膚對紫外線的保護力，也能美白、淡化黑斑與雀斑。此外，它能加速傷口癒合、促進免疫力並強健骨骼，可說是身體內外都不可或缺的重要營養。 富含維生素C的食物：深綠色、黃色及紅色蔬果都含量豐富，例如：菠菜、青椒、紅椒、黃椒、奇異果、柑橘、檸檬、番茄。 維生素E：強效抗氧化、延緩細胞老化，維持肌膚彈性 維生素E具有強大的抗氧化能力，能抑制體內「過氧化脂質」的產生，而這些脂質正與老化、動脈硬化與癌症等有關。補充維生素E能延緩皮膚細胞衰老、讓膚質更有彈性、減少皺紋，也能強化身體細胞對自由基的抵抗力。 富含維生素E的食物：小麥胚芽油、大豆油、橄欖油、玉米油、全穀類、堅果、蛋黃。 （本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： .常春月刊 ・ 19 小時前
有食譜》汗皰疹與手腳濕氣重有關！中醫推「三妙祛濕茶」有效止癢
汗皰疹是一種濕疹類的皮膚病，好發於換季或是天氣熱的時候，該如何正確止癢呢？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科資深主治醫師謝旭東於《肌膚的事，讓專業的來！》一書中，從中醫角度說明皮膚問題，輕鬆瞭解蕁麻疹、濕疹、異位性皮膚炎、神經性皮膚炎、乾癬性關節炎等皮膚疾病，幫助讀者建立最完整、最堅固的肌膚防護網。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
Super Junior隊長利特驚喜亮相！大秀「光滑裸肩」分享面膜極致保養法
Super Junior隊長利特驚喜現身台北！為代言品牌出席活動，親切分享自己的保養法～利特不但現場示範如何將面膜用到極致，還秀出了發光的肩膀肌膚引起全場尖叫！造咖 ・ 1 天前
啦啦隊女神李多慧「零毛孔水光肌」怎麼養？親授4招「穩膚心法」：卸妝絕不偷懶、乳霜當晚安面膜超好用
李多慧「零毛孔」 保養關鍵：鎖定「深層清潔」與「穩定度」李多慧分享，剛來台灣時曾經歷一段肌膚的「陣痛期」。台灣氣候比韓國濕熱，戶外容易爆汗出油，但回到冷氣房又會感到乾燥卡粉，這種忽冷忽熱的環境加上空氣髒污，讓膚況一度變得不穩定。因此，她調整保養策略，不再追...styletc ・ 2 天前
【Threads上紅什麼】THE TOOL LAB綠粉撲為什麼爆紅？5款人氣粉撲差在哪？一次幫你挑對款！
THE TOOL LAB 是由韓國知名化妝師 Happyrim（해피림）創立的專業刷具品牌，Happyrim 是在韓國專櫃品牌與彩妝教育圈深耕多年的專家，過去曾與多個專櫃底妝品牌、彩妝師團隊與攝影棚妝髮合作，專門負責底妝工具開發和專櫃內訓。marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
12月最強抗老新品！Nu Skin、瑞妍、東森自然美三大品牌端出「高科技抗老」決勝保養力！
東森自然美NB-1晶鑽肽彈力EX系列東森自然美全新升級的「NB-1晶鑽肽彈力EX系列」主打「晝夜養護」概念，利用P.A.D.光能逆時系統把彈力、亮度一次拉滿，包括玻色因、AH8六胜肽、鑽光彩虹藻三大成分同時啟動修護，針對乾紋、鬆弛、暗沉等冬季最棘手的問題，打造從前導、精華到面...styletc ・ 15 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 22 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 20 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 16 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前