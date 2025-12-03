1500品項任你挑! 日冷凍食品專賣超市超好逛

現代人生活忙碌，選擇外食又或者購買熟食跟冷凍食品的人也越來越多，日本超市業者看中冷凍美食商機，開始推出專賣商場，吸引不少人上門。

位在東京郊區的商業設施最近成為討論焦點。一踏入入口就能看到佔據視線的大型賣場，讓人第一眼就感受到與一般超市不同的氣氛。這裡販售的商品只有一種形態，也就是清一色的冷凍食品。

這家連鎖超市的冷凍食品專賣店已在日本全國展店十八處，東京川崎的分店則迎來第三年營業。從店內動線到冷凍櫃配置，都透露出冷凍市場在日本快速進化的趨勢。NHK主播站在賣場中央感嘆表示：「現在已經到了連沙拉都能冷凍販售的時代了呀！」

走進賣場，從日常料理的基本食材，到四千三百日圓等級、原本只有五星級飯店才能品嘗的紅酒燉牛舌，品項總數直逼一千五百種。種類之豐富足以讓人逛到忘記時間，也讓「冷凍食品的未來」在這裡顯得格外具體。

日本民眾坦言，過去對冷凍食品的印象停留在便當配菜，如今習慣已經完全翻轉，越來越多人把冷凍料理當作午餐與晚餐的主角。業者指出，專賣店的推出源自於保存方便、準備快捷，以及消費習慣全面改變等因素。只要推出夠吸引人的商品，市場就會自己說話。

在賣場內，一名顧客看到家鄉名產的冷凍版本，忍不住驚喜地與NHK主播分享：「這裡竟然有賣太宰府的名產。剛看到的瞬間就覺得好懷念。」主播追問是否來自福岡，對方露出笑容回答：「是的。這個梅枝餅真的很讓人懷念。」

冷凍食品風潮也吹向埼玉縣的超市。業者決定改變動線，把冷凍商品直接放在熟食區旁邊。背後原因來自一項有趣的觀察。超商消費者多會在購買罐裝酒飲的同時一起帶冷凍食品回家。超市因此把這項習慣視為參考數據，調整陳列方式。

超市業者表示，冷凍商品擺放在更醒目的位置後，不僅更能吸引消費者目光，還能提升購買效率。部分店家甚至自行開發冷凍粥品與湯汁類料理，把平常不易保存的熟食轉換成冷凍商品。報導指出，超商主推冷凍商品後，相關品項的業績比四年前增加了百分之二十。

業者強調，冷凍食品只是以冰凍方式保存，味道與口感都能保持美味。他們希望用接近熟食的展示方式，提供更易挑選的消費體驗，讓民眾感受冷凍料理的全新價值。

隨著生活型態快速變動，日本消費者追求料理的方便性與多樣性。反應速度快的超市已開始策略性地重新包裝冷凍食品，把它塑造成「另一種日常餐桌選擇」。冷凍市場正在升溫，也正在悄悄改變日本人的飲食習慣。

