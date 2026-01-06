「1500無套」俗擱大碗！基隆鐵路街超頂辣妹賣淫遭逮 警察驗身當場也懵了

基隆市警察去年8月破獲2名泰籍來台賣淫，警方查明身分時也嚇到，示意圖。（pixabay）

基隆市警察去年8月破獲2名泰籍來台賣淫，當時警方穿著便服行經鐵路街一帶時，被皮條客誤認為是尋芳客招攬進屋，隨即警方表明身分，並逮捕2名泰籍女子，但事後做筆錄驗身時，竟發現其中一人登記性別竟是男性，當場瞠目結舌。

據了解，警方去年8月初將2名泰籍賣淫女子帶回偵辦，見2人外型光鮮亮麗、婀娜多姿，但進一步查閱兩人護照時，卻驚覺其中1名29歲的「女子」是變性人，後續依違反社會秩序維護法等罪裁罰，並通報移民署，將依規定遣送。至於黃姓皮條客則依犯共同犯圖利容留性交罪，移送基隆地檢署偵辦。

1500無套俗擱大碗竟藏內幕？

檢警調查指出，泰籍女子Srisena Anusorn、與平時為女性裝扮的Wongphom Thanitta，在綽號小陳的男子提供的房屋內，與尋芳客從事性交易，由黃男負責攬客，每節15分鐘收費1000元（戴套）、1500元（無套），黃則從中抽取傭金。

對此，法官審理後認定黃男協助2人攬客，觸犯共同犯圖利容留性交罪2罪，分別判處有期徒刑3月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，並將不法所得沒收。

