1500萬人剉咧等！健保補充保費擬新制 高股息ETF投資人首當其衝

凱基證券今日發布最新2025年第4季ETF季報。圖為凱基證券財富管理處副總經理阮建銘。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕衛福部規劃「補充保費」收取模式將改為年度結算，引爆市場譁然，除了手中有存款的存款族，超過1500萬ETF投資人也相當緊張。根據投信業者統計，全台有68檔台股ETF都屬配息型商品，是投資人特別偏好的「高股息」，若明年健保補充保費的收費門檻，由目前「單筆超過2萬元」變更為年度累計，民眾又把所有的資產「重押」在台股高股息ETF，勢必成為被課徵補充保費的｢重傷族」。

根據現行規定，健保補充保費以「單筆計算」為原則，與民眾最相關的就是利息及股利，也包含ETF配息。目前ETF的配息，若「單筆超過2萬元」就會被收取補充保費，為了避免配息遭扣，投資人多選擇「月配息」、「季配息」等配息頻率較高商品，或是將資金分散投資於不同標的，以控制每次領到的配息金額。

廣告 廣告

凱基證券今日發布最新2025年第4季ETF季報，該報告顯示，截至2025年9月30日，台灣ETF發行檔數287檔、受益人數1553萬人，超過200萬戶採取定期定額投資。

凱基證券財富管理處副總經理阮建銘指出，台股基金過去都不配息，近幾年國人偏好配息型商品，台灣境內ETF的規模已超越共同基金、佔比高達66.39%，受益人多達1553萬人，其中有68檔台股ETF屬於配息型商品，是過去幾年投資人集中投資台股ETF的主要目標。

若依照衛福部的規劃，未來健保補充保費的收費方式，將由目前的「單筆超過2萬元」改變為年度累計，凱基投信副總經理穆正雍認為，對那些將「資產全集中在投資台股高股息ETF」的投資人影響最大，未來將成為被課徵補充保費的對象。

不過，穆正雍認為，凱基投信過去就不斷建議投資人，資產配置必須「分散」，除了台股ETF，也可選擇海外債券ETF，因配息被列為海外資本利得，不屬於補充保費的收費標的。

此外，「股利」也屬於二代健保補充保費收費對象，穆正雍也呼籲投資人，投資股票應追求長期資本利得，股票資產最佳的投資模式是「股利再投資」，因為同樣是無腦投資，一個固定領取股利，與另一個在領到股利後再滾入投資的投資方式，長期報酬率天差地遠。因此，若二代健保保費新制確定實施，預期未來投信業者會推出「股利再投資」、不配息的商品，藉此符合部分投資人的需求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

讚台灣「1產品」！外媒點名不普通的零食

飛機上「絕對避免」吃的7種食物 專家勸不要鐵齒

普發1萬逾百萬人登記！今輪到身分證尾數「2、3」

美股收盤》泡沫化疑慮消退！道瓊反彈225點、台積電ADR續跌

