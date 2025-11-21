「1500 1H2S？」影射性交易！三立前記者馬郁雯怒告誹謗 裁押柯文哲的法官這樣判

被網友影射性交易，馬郁雯提告誹謗。

三立電視前記者馬郁雯去年揭露民眾黨前主席柯文哲神秘金流「小沈1500」後掀起波瀾，一名劉姓網友在社群留言「1500 1H2S？」，影射馬郁雯進行對價性交易，馬郁雯憤而提告，台北地院由去年裁押柯文哲的法官呂政燁出馬審理，依散布文字誹謗罪將劉男判處有期徒刑4月，可易科罰金。可上訴。

去年9月12日，劉姓網友在馬郁雯轉發台灣新聞記者協會的聲明下方留言「1500 1H2S？」，影射馬郁雯有在以1500元的對價方式與他人從事性交易，讓馬郁雯覺得名譽遭到貶損，赴警局提告，台北地檢署偵結後起訴。

廣告 廣告

劉姓網友在偵訊時辯稱「『1500 1H2S？』意思是1H 2 Section（階段），1500是下午三點的意思，不是金額」，且「1500」是因馬郁雯揭露有關柯文哲1500是否收取賄賂，與公共議題有關，為可受公評之事。

但檢方認為，依臉書網頁的公開性，劉男在粉絲專業文章下留言，是不特定多數人得共見共聞的網站，可見他確實有意藉由臉書網頁散布前揭文字，任何人都可瀏覽他的留言。

此外，劉男在留言前已有許多網友留下相關字句，如「用你們的邏輯可能要檢查處女膜在不在」、「好了啦，陪睡女」、「過幾天會不會有陪睡名單出現?」「支持馬記者，馬記者經營這條線七年絕對沒有靠陪睡或是張腿亦或是口技，蔡先生太過分了」、「馬記者只要拿出醫院處女證明就好啊」等留言，但劉男卻辯稱自己是單獨留言，內容與其他留言無關。

呂政燁審理後，認為劉男行為誠屬不該，犯後否認犯行，又未與馬郁雯達成和解，依散布文字誹謗罪判處有期徒刑4月，可易科罰金。可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／黑道洗車行！佯稱刮壞烤漆怒砍身障員工逼簽本票 父母出面道歉也被揍

幕後／扛家計慘遇黑道洗車行 身障青年遭「地方毒瘤」暴力討債！一家僅存積蓄轉眼成空

一抹燦笑百媚生！太子集團「豪乳女特助」爆紅遭起底 昔任卡達航空空姐