151家有愛店家 串起溫暖旅圖

巿府表揚有愛店家，五十位「有愛輔導員」深入七區進行實地輔導，兩年累計已有一百五十一家店家通過「有愛店家」認證。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市政府十九日於彭園會館舉辦「二０二五基隆市有愛店家成果發表暨頒獎典禮」，公布「有愛店家」計畫最新成果。市長謝國樑指出，透過培訓五十位「有愛輔導員」深入七區進行實地輔導，兩年累計已有一百五十一家店家通過「有愛店家」認證，讓無障礙服務從政策推動走進城市日常；同時也宣布「有愛旅圖」正式啟程，展現基隆朝向共融友善城市邁進的具體成果。

謝國樑指出，「生活不便從來不是身心障礙者的專利，而是任何人在生命不同階段，都可能面臨的處境」，這正是市府推動「有愛店家」計畫的初衷。他提到，自己目前正接受聲帶治療，對於溝通不便有更深刻的體會，因此特別以手語向所有投入計畫的店家表達感謝，並以手語比出「大家好，謝謝大家，我愛你們。」

廣告 廣告

社會處長楊玉欣表示，今年輔導工作依據基隆首創的五大「有愛指標」，包括「出入平坦」、「走道平順」、「桌椅平穩」、「服務平等」及「視聽平權」，截至目前已完成一百六十七次訪視、超過五百一十次拜訪，輔導九十七間店家，最終累計七十五家合作推廣型及七十六家示範改造型店家取得認證。

「有愛城市無障礙微旅行─有愛旅圖」，串聯七區景點、在地組織與有愛店家認證商店，規劃六條主題路線。（翻攝自多扶接送臉書）

社會處處長楊玉欣進一步說明，「有愛輔導員」是計畫能落地執行的重要關鍵。今年培訓課程納入聽障、視障講者的經驗分享與情境模擬，引導輔導員從使用者第一視角理解需求，並於實地輔導中提供動線調整、環境改善及友善服務建議，協助店家在硬體設施與服務態度上同步提升，形塑真正「可被使用」的無障礙環境。

市府也同步啟動「有愛城市無障礙微旅行—有愛旅圖」，串聯全市七區景點、在地組織與通過認證的有愛店家，規劃六條主題路線，並經實地檢視動線安全與便利性，提供身心障礙者、行動不便者、長者、照顧者及親子家庭完整的無障礙旅遊資訊。

謝國樑強調，市府未來將持續擴大有愛店家網絡與輔導量能，讓「有愛」不只是口號，而是落實在城市治理與市民生活的每一個細節，讓基隆成為真正多元共融、溫暖有感的友善城市。