153坪一家四口透天別墅，引山影入室、找回生活的留白
編輯 陳思靜｜圖片提供 大雄設計SnuperDesign
小編帶你看好宅
遠離城市密度後，光線的移動、風的方向、山影的層次都被放大，設計於是化為一種溫和的引導。153.91 坪的預售透天別墅，位於半山腰處，是為一家四口量身打造的休憩之所。空間內引入建築語彙，以大理石紋磚包覆大柱，牆面則塗抹特殊漆料，詮釋建築體的宏偉寧靜。
從車庫踏入室內，是歸返時最溫柔的起點。利用鍍鈦金屬與長虹玻璃構築的過渡空間，搭配沉穩的石磚地坪，讓進門瞬間的心情自然沉靜。地下室則規劃了支援外燴的內廚；車庫旁則具備立體燈條的撞球區，將抵達家門的節奏逐段放慢。
一樓公共層透過格局微調，重新取得舒適尺度。餐桌加上造型燈具，與沙發同樣朝向山景落位；而客廳區與輕食外廚則位於同一軸線，開放式的佈局讓場域連貫且通透。而重新收攏的樓梯縫搭配玻璃扶手，讓步伐在視覺的輕盈中找回最適頻率，安全與視覺兼具。
小編的最愛
轉入私領域，在設計上捨棄戲劇張力，改以木地板鋪敘，透過落地窗與側向窗景的溫柔光線，編織出與空間長久相處的溫度。主臥室以特殊漆牆面搭配細膩割線，營造柔和的包覆感；浴室採用深色仿松柏石磁磚為主要建材，巧思地將梳化鏡面置於窗戶前側，確保清晨梳洗時，視線仍能與遠山相接。小孩房則延續淺色優雅，與深色仿松柏石浴室形成視覺層次，讓休息空間深邃而明晰。
位於頂樓的茶屋，擁有近乎三面的採光，是全屋光影推移最動人的所在。木格柵天花與深灰石材量體交織出沈穩基調，玻璃圍欄的設計更消融了建築邊界。
大雄室內設計Snuper Design／大雄設計團隊
地址：台北市內湖區新湖一路303號2樓
電話：02-26587585
Email：snuperdesign@gmail.com
網站：http://www.snuperdesign.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
