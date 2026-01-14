【153旅役男期末鑑測】震撼教育貼近實戰 奠定堅實戰力

記者張雅淳／宜蘭報導

陸軍步兵153旅常備兵役軍事訓練第248梯次一連2日實施期末鑑測，由步3、1營先後進行敵火下戰傷救護、高低絆網掩護通過等震撼教育課目，模擬戰場景況驗證單兵戰技。此外，課程也結合機槍空包彈射擊、TNT炸藥爆破，有效提升役男戰場抗壓與心理素質。

有效提升戰場抗壓與心理素質

153旅常備兵役軍事訓練第248梯次一連2日期末鑑測，首日由步3營施測，昨日則由步1營進行包含命令下達及攻擊發起、砲擊毒氣處置、變換射擊位置、敵火下戰傷救護、敵外壕掩護通過、屋頂型鐵絲網掩護通過、高低絆網掩護通過、衝鋒準備及實施、鞏固整頓等9項震撼教育課目，模擬戰場景況，驗證役男訓練成效。

廣告 廣告

測驗期間，班長運用戰鬥手板完成口述命令下達，役男即提槍前進，並於毒氣狀況發布後9秒內完成防護面具穿戴，迅速通過模擬毒區。隨後，想定進入戰傷救護階段，役男除依序完成止血、包紮等緊急醫療處置作業，也透過雙人拖曳等傷患搬運方式，模擬進行傷患後送，有效驗證敵火下自救互救能力。

此外，在通過低絆網時，役男無畏身旁TNT炸藥爆破所造成的聲響、塵土飛揚，仍憑藉堅定意志快速匍匐前進，並一路延續高昂鬥志至最後衝鋒階段，順利完成震撼教育洗禮；除象徵由民轉軍，也有效提升役男單兵戰技及心理素質。

受測役男楊士賢二兵表示，震撼教育在高度擬真的戰場情境下進行，除強化心理抗壓能力，也與同袍培養出深厚情誼，他對自己守護家園的能力深具信心。負責役男訓練的呂正偉士官長指出，震撼教育是見證役男蛻變的重要歷程，透過實戰化訓練情境，能有效為後續訓練奠基，具正面效益。

陸軍步兵153旅常備兵役軍事訓練第248梯次，一連2日實施期末鑑測，由步3、1營先後進行毒氣處置、戰傷救護等震撼教育課目，模擬戰場景況淬鍊戰技，以及強化戰場抗壓力。（記者張雅淳攝）

陸軍步兵153旅常備兵役軍事訓練第248梯次，一連2日實施期末鑑測，由步3、1營先後進行毒氣處置、戰傷救護等震撼教育課目，模擬戰場景況淬鍊戰技，以及強化戰場抗壓力。（記者張雅淳攝）

鑑測結合機槍空包彈射擊與TNT引爆，爆震聲響與煙霧交織，營造高度臨場感。（記者張雅淳攝）

在遭遇毒氣狀況想定，官兵於9秒內完成防毒面具穿戴並迅速通過模擬毒區。（記者張雅淳攝）