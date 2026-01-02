153萬股民開心！0056配息0.866元

擁有超過153萬投資人的高人氣ETF元大高股息（0056），於今（2）日公布本季配息金額，擬配發0.866元現金股利，這也是該檔ETF連續三季配發相同金額。若依今日收盤價37.01元換算，年化配息率達到9.35%，吸引市場目光。

0056配息金額曝光。

根據公告資訊，0056本次除息交易日訂於1月22日，投資人若想參與本次配息，最晚須在1月21日前持有或買進。此次配息的現金股利，預計將於2月11日正式發放至受益人的證券戶。

廣告 廣告

台股示意圖。（圖／資料照）

在市場表現上，0056於2日股價以上漲0.28元作收，收盤價為37.01元，單日漲幅0.76%。不過，回顧其前一次於2025年10月的除息，截至目前為止，尚未完成填息。

延伸閱讀

009816不配息適合存退休金？ 達人：不要看到10元就以為穩賺

ETF資金湧入+明年獲利可期 可寧衛早盤爆量拉漲停

僅花兩天00919填息了！ 128.3萬投資人息利雙收