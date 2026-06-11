155人看過！轉發女高中生制服裸照 基隆男賠10萬換緩刑

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記者楊忠翰／基隆報導

阮男轉發女高中生制服裸照遭判2月徒刑。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

基隆市1名阮姓男子，先前在網路論壇看到女子穿著高中制服，露出胸部及下體的照片，竟轉發到自己的社群平台《X》，提供155名粉絲瀏覽，被害女子發現後氣憤提告；阮男允諾賠10萬元，順利與被害女子達成和解，基隆地院依違反個資法判阮男2月徒刑，緩刑2年。

檢警調查，去年4月間，阮男瀏覽社群平台《X》時發現，1名少女穿著高中制服，並露出胸部、下體的照片，他隨即分享至自己的帳號，提供155位粉絲瀏覽，直到被害女子登入《X》時，始知自己的私密照外流，她憤而報警揪出散布者。

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檢方認為，被害女子拍攝照片時僅17歲，遂依兒少性剝削防制條例起訴阮男；法官審理時發現，阮男轉發該則貼文時，被害女子已滿18歲，無積極證據證明阮男知悉照片是被害女子在未成年時拍攝，因此不適用兒少性剝削防制條例。

法官認為，儘管阮男未違反兒少法，仍觸犯未經他人同意無故供人觀覽性影像、非公務機關非法利用個人資料等罪，依刑度較重的個資法論罪，考量阮男分12期賠償10萬元，順利與被害女子達成和解，遂依法判處阮男2月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，並接受3場法治教育，全案仍可上訴。

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