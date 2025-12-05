155榴彈誤射民宅！陸軍實彈演訓失準釀驚魂

（記者許皓庭／彰化報導）陸軍昨（4）日於彰化縣溪州鄉進行155公厘榴彈實彈射擊訓練時，發生砲彈偏離預定彈道的情況。一發榴彈在飛行途中擦過多戶民宅的遮雨棚、鋁門及圍牆後落地，距離落點最近的民宅僅約250公尺，所幸無人受傷。軍方在接獲通報後迅速尋獲砲彈並前往慰問受驚民眾，並表示將全面檢討訓練安全。

溪州鄉昨（4）日上午持續傳出演訓砲聲，鄉長江淑芬指出，砲彈意外偏向村落方向，造成三戶住家外觀受損。首度遭波及的民宅為一對退休夫婦住所，兩人先聽到異響，接著屋簷被貫穿，庭院大樹也遭砲彈擊斷，碎裂木片四散，之後砲彈再穿越另一戶的磚牆才落地。住戶調閱監視器後才發現整起事故源自軍方演訓。

圖／民宅庭院大樹遭砲彈擊斷，碎裂木片四散，之後砲彈再穿越另一戶的磚牆才落地。（翻攝 彰化縣媒體記者協會 Facebook）

地方村長在事件發生後立即通報砲兵指揮部與公所人員，並在鄰近區域找到直徑十多公分、大小約手掌般的砲彈殘體。江淑芬表示，砲彈雖然未爆，但威力足以造成更大風險，居民驚嚇程度不言而喻。

陸軍砲兵指揮部表示，事件發生於上午9時30分前後，屬於部隊於濁水溪北岸進行的例行射擊訓練。砲彈因不明原因偏離預定彈道，導致三戶民宅局部受損。單位指揮官已到場向受影響住戶致意並說明後續處理方向，住戶也表達理解。

軍方說明，獲報後已由司令部與教準部共同編組專案小組進行調查，將檢視砲測中心的訓練操作流程、裝備狀況與風險控管機制，釐清砲彈偏移原因，以避免類似事件重演。軍方也承諾負責受損民宅的修繕事宜，並確保房屋結構安全。

江淑芬指出，已請相關單位重新檢討訓練安全防護範圍與彈道控制標準，並要求軍方強化演訓周邊的安全評估。她強調，居民雖未受傷，但心理驚嚇相當深刻，希望後續調查能提出完整改善方案。

軍方重申，會在釐清事故成因後強化所有實彈訓練程序，並持續與地方保持聯繫，確保訓練與地方安全能同時兼顧。

