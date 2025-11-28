1558萬宏福苑「屋況曝光」 網疑惑：為何要把通風口封死？

（記者張芸瑄／綜合報導）香港大埔宏福苑發生五級大火後，死傷數字持續攀升。據《東網》報導，截至今（28）日清晨6時，已有94人罹難。隨著災後影像陸續流出，社群上也瘋傳多張住戶室內照片，其中最引發討論的，是屋內窗戶竟被大量「發泡膠」（Foam Board／珍珠板）封住，讓不少網友驚呼「為什麼要把通風口封死？」

在香港「LIHKG論壇」上，有網友貼出火災發生前的房屋銷售資訊。根據「香港置業網」House730的刊登內容，宏福苑宏建閣（D座）高層6室曾以398萬港幣（約新台幣1558萬元）出售，標示「環境清幽、交通便利、廳大房大」，屋齡約42年。

該名網友事後重看這組照片，才發現室內多處開口都被發泡膠密封，直呼「真的整個都封住了」。其他論壇使用者看到後也紛紛留言質疑：「封成這樣，火警發生時根本不知道外面情況」、「發泡膠便宜又容易取得，難怪有人拿來用」、「以前裝修從沒看過用這種方式封窗，完全不透氣」。

討論串也延伸至 Threads，不少人同樣困惑：「窗戶為什麼要封？完全沒通風啊」「看起來很壓迫」「這樣住真的舒服嗎？」也有網友猜測，住戶可能因為「要隔音、房子臨近馬路太吵」才會選擇用發泡膠封住窗戶。

