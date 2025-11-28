1558萬房內部照曝！香港宏福苑大火窗全被「保麗龍」封死

大火過後宏福苑大樓，外牆焦黑還不斷冒出濃煙。（圖／東森新聞）





香港宏福苑五級火警造成慘重災情。其實有住戶在今年7月曾拍攝內部畫面，只見售價約1558萬台幣的宏福苑其中一間公寓內，屋內窗戶全被保麗龍封死，當初工程單位表示，為了防止翻修時磚塊掉落砸破玻璃。但如今這畫面讓網友超級發毛，因為封成這樣根本不知道外面發生大火。

大火過後宏福苑大樓，外牆焦黑還不斷冒出濃煙。會這麼慘，居民指控疑似與這原因有關。

宏福苑住戶：「冷氣窗那邊就是珍珠板，就是那些珍珠板，拆掉冷氣就是有塊珍珠板。」

住戶在今年七月拍下，披露宏福苑內部畫面，房內暗不見日完全沒有陽光，仔細看窗外都被貼了珍珠板，就連冷氣窗也被封死，幾乎密不透風。恐怖畫面讓網友嚇到發毛，因為發生火警，住戶根本看不到，而且珍珠板高度易燃，很快著火蔓延，燃燒時會產生有毒氣體。有住戶還在今年七月拍下宏福苑的景象，只見好幾棟樓外牆都貼滿綠色防護網，和一旁的大樓形成鮮明對比。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒：「我們發現外牆有一些安裝的保護網塑膠布，懷疑是未符合防火的標準。」

而火場最新衛星照也曝光，只見火災前四天，宏福苑社區八棟大樓外牆貼滿綠色防護網，但在火災隔天，全部變得焦黑，綠色護網幾乎都被燒光，還不斷冒出濃煙。

香港民眾：「這防護網其實已經搭了2年多。」

位於沙田的穗和苑，居民看了也心驚驚，不僅自拍曝光自家社區外貼了和宏福苑一樣的綠色護網及鷹架，還做點火測試，只見火苗不斷往上竄，之後還多點燃燒整個蔓延開來。

看到這個畫面讓人不禁想起2010年恐怖的上海膠州路公寓大火，造成58人死亡，當時也是延燒到防護網造成嚴重災害。

NHK主播：「1996年廣島市營住宅大火，從9樓開始竄燒，由於陽台用的壓克力板造成蔓延，導致火勢一路燒到最高層的20樓。」

外牆致命的易燃物質，都讓這幾場恐怖大火一發不可收拾，造成慘重傷亡。

