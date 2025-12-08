157億打造！台中市立老人復健綜合醫院開幕，盧秀燕「補上公立醫院缺口」，石崇良：具有指標與意義

台中市政府委託中國醫藥大學營運的台中市立老人復健綜合醫院12/6開幕，衛生福利部長石崇良、台中市長盧秀燕一起啟動開幕儀式，盧秀燕致詞時表示，迎接高齡化時代，興建大型市立醫院，成功補足台中公立醫院的缺口。 衛福部部長石崇良表示，台灣即將邁入超高齡社會，台中市立老人復健綜合醫院設立，具有指標與意義。市立醫院是政府推動「長照2.0」並銜接明年即將上路的「長照3.0」的重要落實據點，醫院與社區融合推動健康促進，高齡長者能夠健康在地老化；醫療與長照的無線接軌，深入社區長照服務，強化急性後期照顧；以及能在地終老，居家安寧。

台中市立老人復健綜合醫院12/6舉行開幕典禮，象徵台中邁入全齡健康照護與智慧醫療新時代。該院由台中市政府以BOT案委託財團法人中國醫藥大學興建與經營，聚焦「智慧醫療、醫養合一、全齡照護」3大核心理念，歷經3年推動，於今年9月營運啟用。

市長盧秀燕表示，台中市第一座老人復健綜合醫院，正式開幕，過去六都裡面，只有台中與桃園沒有市立醫院。而台中市是全國第2大城市，為市民的醫療與健康，也為了老人的長照需求及急難救護，台中市迫切的需要興建市立醫院，興建大型市立醫院，成功補足台中公立醫院的缺口。

▲台中市長盧秀燕致詞。中醫大提供

她表示，北屯與山線地區人口近年快速成長，但過去醫療資源相對不足，原建物亦屆齡逾30年、並有耐震疑慮，市府決議超前部署、重建與整合資源，方有今日成果。本案為台中史上規模最大醫療BOT案，由中國醫藥大學投入超過157億元打造，歷經疫情仍未停工，最終於今順利啟航。

盧秀燕強調，市立醫院以北院急重症與急性後期醫療為主，南院區布局長照與社區服務，並導入智慧建築、黃金級綠建築與低碳規劃，形成急救至長照銜接的完整照護鏈，為台中打造 「醫養合一・智慧綠能」的新型市立醫療體系。

衛福部部長石崇良表示，市立醫院是政府推動「長照2.0」並銜接明年即將上路的「長照3.0」的重要落實據點。藉由整合急性醫療與長期照顧、連結居家及社區服務網絡，並導入智慧照護與精準醫療，建構高齡照護「健康老化、在地老化」的安心環境。他指出，台中已布建近2000處長照據點，未來將與市立醫院形成更完整的照護支持體系。該院開幕不僅開啟台中醫療建設新頁，也與「健康臺灣深耕計畫」同向前行。

▲衛生福利部部長石崇良致詞。中醫大提供

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海則說，市立醫院在3年內動工、營運，信守承諾完工啟用，期間碰到俄烏戰爭，全球原物料大漲，台灣又逢缺工缺料，建築經費暴漲，為信守合約承諾，一再追加預算，由原來86億到最後157億完成硬體及軟體設備。

蔡長海表示，中醫大團隊以醫學中心規格打造市立醫院，園區規模達1,427床、配置十大醫療中心，以「救腦、救心、救急、救命」為使命，提供「以病人為中心」的急重難症高品質醫療服務。同時導入AI智慧醫療、失能族群照護、個人化健康管理，實踐「醫養合一」的全人照護。

▲中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海致詞。中醫大提供





