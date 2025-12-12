159億投資落地！鴻海旗艦總部進駐亞灣 高雄再添科技引擎
高雄「亞灣2.0智慧科技創新園區」再添里程碑，高市府與鴻海簽署捷運黃線 Y15聯開案，鴻海投入159億元打造45層與32層A級商辦大樓，設旗艦總部並開放其他科技企業進駐，導入AI、AR、Web3.0、車聯網、雲端運算、電動車與數位健康等前瞻科技，預計創造3000就業機會、每年200億元產值。
市長陳其邁表示，鴻海持續深耕高雄，不僅將電動巴士產業鏈完整落地橋頭科學園區，也將智慧製造核心技術導入亞灣，與市府共同打造智慧產業生態系，推動亞灣成為科技創新示範區。此次Y15聯開案將結合CityGPT、超算中心等實驗，為高雄植入科技創新核心動能。
高雄近年積極推動產業轉型，陸續開發楠梓、路竹、橋頭、北高雄、仁武及岡山等產業園區，招商成果累計投資超過9700億元，創造逾6萬個就業機會，吸引台積電、鴻海等大廠布局，形成高階人才與產業群聚效應。
目前亞灣已吸引IBM、AWS、仁寶、微軟、高通、NVIDIA、AMD等340家企業進駐，累計投資366億元，創造851億元產值及超過5700個就業機會。
捷運局表示，Y15基地面積1.1公頃，建蔽率60%、容積率630%，鄰近高雄港旅運中心與展覽館，兩棟大樓將透過空橋串聯，打造「高雄亞灣・鴻海旗艦總部」，並提供2萬坪辦公空間。
隨著高雄「四線齊發」建設與TOD策略推動，捷運聯開案不僅帶動沿線土地開發，也促進產業聚集與生活品質提升，預期將創造更多就業與產值，為高雄注入科技創新與低碳永續城市活力。
