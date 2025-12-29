16人公司「剩7人上班」網揭年底請假潮 全場共鳴

年底不少民眾規劃連休出國放鬆，一名網友分享，公司只有16名員工，上周五（26日）進辦公室上班時，竟有9人請假，只剩7人來上班，創下請假人數新高，引發熱烈討論；不少網友分享年底上班慘況，直呼同事接連請假，留下來的人忙到暈頭轉向。

一名網友日前在社群平台Threads上分享，他任職於的公司僅有16名正職員工，26日進公司上班時，竟有9人請假沒來，請假人數創新高，所幸主管沒有生氣，還主動和到班的員工聊天互動，上班氣氛依然很好，讓他很慶幸。

廣告 廣告

貼文吸引超過5千人按讚討論，不少網友留言分享年底公司請假「慘況」，「公司部門30人，實際到班的只有7人」、「診所原本應到12至14人，只剩6人來上班，每天忙到暈頭轉向」、「公司只有2個人，同事一次請假7天，結果整間公司只剩我一個人，開心一路上到跨年」。另有網友表示，不少人已經規劃跨年連休出去玩，感覺周五請假的人會更多。

行政院人事行政總處已刪除「調整上班日為放假日並補行上班」的規定，全面實施「只補假、不補班」新制，因此2026年元旦（1月1日）適逢周四，因不再彈性放假，1月2日仍需上班，但隔天就是周六，不少民眾可能自行請假，湊成連休4天的假期。

更多中時新聞網報導

NBA》浪花重聚 柯瑞穿湯普生球鞋致意

經典賽》花卷東高雙星入列 山本再等等

臨床擋得辛苦 醫促政府擬配套