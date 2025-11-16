16人吃5披薩遭老闆嘲諷「該死的中國人」 當地市長出面滅火

義大利披薩店老闆帕齊尼嘲諷台灣人16人只點5個披薩。（圖／翻攝畫面）

義大利蒙特卡丁尼市近日爆發一起跨國爭議。一家名為「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）的店主帕齊尼（Patrizio Pazzini）拍攝影片嘲諷16名台灣遊客僅點5份披薩，引發台義網友譴責。影片中夾雜粗俗字眼與戲謔語氣，即使事後老闆公開道歉，風波仍持續延燒。對此，蒙特卡丁尼市市長德羅索（Claudio Del Rosso）近日公開表示，此事並不代表城市立場，並預計下週與台灣駐義代表會面，以修復關係。

事件起於帕齊尼在店內拍攝影片，期間以不雅字眼提及「那些該死的中國人」，並走向台灣遊客詢問國籍。遊客不明內情下報出「Taiwan」並開心比讚，畫面隨即成為網路公審素材。影片上傳後隨即在社群媒體上引發爭議，尤其在台灣社群掀起強烈批評，老闆隨後關閉IG帳號並二度拍片道歉，甚至高喊「我愛台灣」，試圖平息外界怒火。

根據《國家報》（La Nazione）報導，帕齊尼是前義甲前鋒強保羅‧帕齊尼（Giampaolo Pazzini）的哥哥，當地小有名氣。市長德羅索指出，帕齊尼過去以嬉鬧作風聞名，此次僅為博取社群點擊，但所採手法「極其錯誤」，並重申當地以觀光聞名，尊重與歡迎世界各地旅客是該市一貫立場，「侮辱遊客並非我們的待客之道」。

另有義籍旅台民眾補充，在義大利餐飲文化中，多人共食一份主餐並不常見，也可能引發誤會，但也認為「辱罵顧客不是解決辦法」。報導也引述台灣網友看法，認為店家應清楚告知點餐規則，並指出文化差異才是爭議根本。

市長德羅索最後強調，他已安排下週與台灣駐義外交代表會面，重申蒙特卡丁尼市重視國際友誼與觀光形象，希望藉由面對面溝通釋出善意，化解誤解。德羅索強調帕齊尼已多次致歉，市府也將正視事後處理，盼藉誠意挽回信任。

