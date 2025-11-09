16人象鼻隧道「垂降50米」探險 浪捲62歲婦溺斃

象鼻隧道附近的海灘發生溺水意外，62歲婦人遭浪捲走，救起後已經失去生命跡象。（圖／東森新聞）





花蓮舊蘇花公路象鼻隧道附近的海灘發生溺水意外！16名來自台南的遊客，自行揪團攀爬岩壁，垂降50公尺到海邊遊玩，卻疑似因為漲潮，一名62歲婦人遭浪捲走，出動無人機定位，並以空勤直升機吊掛，但婦人已經沒了生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

海巡人員從黑鷹直升機垂降到海面，搜救62歲張姓婦人，由於海上大浪不斷，海巡人員好不容易才成功吊掛婦人，不過他已經失去生命跡象，緊急送醫搶救。

這起意外是因為婦人和一群朋友，在今（9）日上午來到花蓮舊蘇花公路的象鼻隧道附近，以繩索攀降約50公尺，下到海灘去探險，沒想到遇到漲潮，婦人遭浪捲走。

朋友看見他的背包在海面載浮載沉，趕緊報案，不過婦人遭海浪漂遠，還出動海巡的無人機來定位，協助救援。而這整團共16人，不只婦人被浪捲走，還有4人受困海灘，義消以繩索垂降到海灘救援。

搜救義消：「你的右腳卡住了，右腳，你不要抓東西，你就放輕鬆坐下去。」

在專業器材協助之下，受困民眾一步步往上爬，緊握義消的手爬回公路邊。搜救義消：「腳，腳抬起來，右腳，慢慢慢慢上，慢慢爬，先站穩，跨進來可以嗎？」

4人脫困僅有部分傷勢，據了解，這16人是自行從台南揪團，因此也沒有領隊帶領。

冒險行程發生意外，警消就警告，象鼻隧道具有高危險性，常有意外，不少遊客是被美景吸引而來，想看大理石岩、臨海斷崖的奇景，卻曾有人攀岩失足墜谷不治，也有人攀爬峭壁體力不支受困。儘管蘇花沿線海岸設有警告標示，仍是意外頻傳，美景迷人，卻也暗藏危險。

