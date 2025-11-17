16人點「5比薩+3啤酒」公審事件延燒 義市長緩頰「喊見台灣代表」

有台灣旅客到義大利比薩店「Pizza dal Pazzo」用餐，16人點了5個比薩和3杯啤酒，讓老闆相當不滿，拍影片PO上網公審，傳回台灣後隨即遭到炎上，老闆趕緊道歉滅火，但爭議仍持續延燒，現在，連事發店家所在的城市市長也出面為此事緩頰，表示將與台灣的外交代表會面。

當事店家Pizza dal Pazzo位於義大利中部城市蒙泰卡蒂尼泰爾梅（Montecatini Terme），針對台灣旅客的比薩事件，蒙泰卡蒂尼泰爾梅市長德爾·羅梭（Claudio Del Rosso）PO文表示，比薩店老闆平時喜歡開玩笑，並沒有想要冒犯任何人，只是為了流量發布影片，犯了嚴重錯誤，但並非壞人或種族歧視人士。

德爾·羅梭說，蒙泰卡蒂尼泰爾梅是一座觀光城市，以熱情好客的精神接待來自世界各地的旅客，這起事件不代表這座城市，也不代表市民，當事店家正以各種方式道歉，道歉也是應該的。

德爾·羅梭預告，自己作為市長，將在週一邀請所有在此事件中涉及國家的外交代表進行會面，以重新表達他們的好客精神。

責任編輯／陳盈真

