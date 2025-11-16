「16人點5份」義大利披薩事件延燒 市長緩頰：盼找台代表溝通

政治中心／綜合報導

義大利披薩店直播罵台灣遊客事件持續延燒，雖然事後該店老闆也有發影片道歉，但他在GOOGLE評論區仍對理性提醒說"這只是文化差異"的留言回髒話，此事也上升到外交事件，當地市長出面說老闆沒惡意、只想博關注，但做法錯誤，希望找台灣駐義大利代表溝通、化解爭端。

不滿台灣團客16人到店內用餐只點5份Pizza、3杯啤酒，這名義大利Pizza店老闆錄影開罵，但囂張沒落魄的久，影片Po網後引來台灣網友撻伐，他火速道歉。

瘋子披薩店老闆帕齊尼：「我要為我製作的影片向各位致歉，同時也向全體台灣人民說聲抱歉，這件事不會再發生了，我們義大利人天性比較愛開玩笑，我再次位此向大家致歉，我愛你中國我愛妳台灣。」

道歉歸道歉，私下砲火依舊猛烈，有網友到googlemap商家評價留言，台灣人習慣Pizza分著吃、只是文化差異，理性溝通卻被他用簡單粗暴的F開頭髒話回敬。當地市長出面，說老闆是在地名人，大家知道他不管在哪、對誰都能開玩笑，相信他沒有惡意，只是想在社群博取關注、但做法完全錯誤，希望下周找台灣駐義大利代表溝通、化解爭端。

台灣義式餐飲業者謝宜榮：「跟義大利人工作，大概有十幾年的時間，可以跟老闆溝通一下說，待會我們還要再去別家吃，再講一個重點說，待會我們吃完之後，馬上就離開，這個位置就可以，讓您給下一個客人做生意，我想義大利人，一定會很開心。」

旅遊達人傑西大叔：「在義大利他們用餐習慣，是一個人點一份披薩，如果真的吃不下，看是不是可以，透過點飲料或其他的前菜，跟店家討論一下，確認一下低消，在歐洲的餐廳，用餐禮儀，最低標準就是，每個人要點一份餐點，或者是飲料。」

事件在台義兩國掀起熱議，但覺得客人點太少可以要求加點或不做這團生意，接單後搞小動作還PO網，也難怪台灣人會這麼氣。

