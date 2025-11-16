16人點5披薩遭老闆辱罵！網紅也在團內：老闆有同意

義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」。（圖／翻攝自IG／pizzadalpazzo）





義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」日前爆出爭議，店家老闆因不滿16名台灣觀光客僅點5個披薩，竟在店內直接拿手機錄影，一邊爆粗口、一邊嘲諷拍攝對方，事後還把影片上傳至店家Instagram公審，引發義大利與台灣網友雙方批評。台灣網紅在臉書發文還原當日狀況，強調老闆有同意可以少點餐。

「Pizza Dal Pazzo」披薩店老闆以義大利語辱罵旅客事件延燒，老闆以「中國人」、「日本人」等字眼歧視，並抱怨「16個人只點5個披薩」，一邊舉起手機態度熱情向手機打招呼，嘴上卻說「台灣滾吧」。這則影片被轉傳後，遭國際與台灣網友猛烈批評，老闆後續出面道歉，聲稱「深愛中國與台灣人」。

事件延燒3天，網紅「阿嬌哥的享樂生活」15日在臉書表示，其實自己也是同團旅客，事件發生後，團員們都接到很多詢問電話。他解釋，其實事發當天因為塞車到飯店時已經晚上8時，導遊為了照顧年長的團員就帶著他們去附近用餐，也因為幾名長輩因時差關係食量不大，所以才在披薩店點了5個披薩。

「阿嬌哥」進一步說明，其實導遊有向披薩店老闆說明狀況，當時老闆也同意了，在彼此有共識之下才點了5個披薩，「全程老闆都笑笑的講義大利文，以為是他很熱情，沒想到卻是在直播罵人。」

「阿嬌哥」表示，當天他沒有前往該間披薩店用餐，因為同團年輕人事前查過這間披薩店的評價，擔憂有爭議，所以幾個人選擇到距離較遠、評價較高的店家用餐，「一人一份餐加一杯酒，最後店家還送我們甜點飽到並軌」，文末她也感嘆「平時自助習慣了，第一次跟團就出包，剛好遇上這次經驗實在很難忘。」

