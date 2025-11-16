16人點5披薩遭辱罵！ 在台義大利人批老闆：真的不應該

義大利披薩店老闆不滿16名台灣旅客僅點5個披薩，拍片公審並以不當語言嘲笑。（圖／翻攝自pizzadalpazzo IG）





義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」日前批評一團16名台灣旅客僅點5個披薩，店家老闆不滿甚至拍攝並上傳影片公審，涉以不當語言嘲笑旅客，引發台義兩地網友不滿。事件迅速在網路發酵，老闆在當地時間 14 日發布道歉影片，強調願向台灣與中國旅客致歉，並稱「我愛台灣、我愛中國」。

一團平均 70 歲的台灣旅客因行程延誤、食量不大，在導遊與店家確認可接受點餐方式後，選擇點5份披薩搭配飲品分食。然而，披薩店老闆不滿客人點餐數量，竟在店內一邊錄影一邊爆粗口，還以義大利語稱「那些該死的中國人」。他還走向毫不知情的台灣旅客詢問「你從哪裡來？」旅客誤以為是友善互動，還開心比讚與比 YA，報上「Taiwan」回答，殊不知遭到羞辱。該影片後來被上傳至店家 Instagram，引來台灣網友撻伐，義大利網友也紛紛不以為然。

隨著網路討論爆量湧入，店家雖緊急刪除影片，仍遭網友留言灌爆，最後甚至關 Instagram 帳號。對此，一名在台灣居住五年的義大利人發文表示，看見影片時感到「心痛」，強調大多數義大利人友善熱情，並歡迎台灣旅客。他解釋，在義大利「一人吃一整份披薩」是常見飲食文化，當地也較少有多人分食的習慣，但外國旅客不熟悉文化並屬正常。他認為，店家沒有事先清楚告知低消規定，卻在事後拍攝並羞辱客人，「這真的不應該。」

該名義大利人指出，在義大利觀光區，不少餐廳會主動說明點餐方式或低消要求，但涉事店家顯然未明確告知，反而將責任推給旅客，並以直播、公審方式處理，「是非常失禮的行為。」有網友留言表示，「70 歲的長輩能吃 3 片披薩已經很厲害」、「義大利披薩太大，台灣人很難一人吃完一個」，也有人指出「文化差異本來就該善意理解」。

同行的台灣部落客「阿嬌哥的享樂生活」也在社群平台還原現場，他表示，旅行團因塞車抵達飯店時間延誤，加上長輩多受時差與旅途疲憊影響，食量普遍較小。導遊事先向店家確認「可否多人分食」後才下單，原以為彼此達成共識。未料，店家雖全程面帶笑容以義大利文交談，旅客誤以為是友善交流，卻在隔日才發現那些對話實際上是邊直播邊謾罵。

同行的另一批年輕旅客則透露，他們行前查到該店曾有多次負評與爭議紀錄，因此選擇前往步行距離較遠、評價較高的餐廳。該餐廳採「一人一份正餐加一杯酒」的方式接待，服務態度良好，還免費招待甜點，與涉事披薩店形成鮮明對比。

「Pizza Dal Pazzo」老闆於當地時間 14 日在社群網站上傳 46 秒道歉影片，自稱要向「所有中國人與台灣人」致歉，表示「你們是如此美好、神奇的人民」，並稱自己曾造訪台灣與中國。影片最後，他以英文大喊「我愛中國，我愛台灣」。

