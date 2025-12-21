16份艾普斯坦文件驟然下架 含川普與梅蘭妮亞照片

有16份艾普斯坦相關重要檔案從「艾普斯坦圖書館」上無預警下架，圖為包含川普照片在內的468號檔案。 圖：翻攝自 X @PopBase

[Newtalk新聞] 美國司法部本週五（19 日）透過國會通過的《艾普斯坦檔案透明法案》（Epstein Files Transparency Act），公開數萬頁艾普斯坦相關的調查文件。然而不到一天，至少 16 份檔案竟從官方「艾普斯坦圖書館」（Epstein Library）網頁神秘消失，其中一張關鍵照片顯示抽屜內擺放的多張相片，包括川普總統與妻子梅蘭妮亞·川普（Melania Trump）、艾普斯坦及長期夥伴格希萊恩·馬克士威（Ghislaine Maxwell）於 2000 年的合照。

據《美聯社》報導，消失檔案主要為艾普斯坦紐約豪宅內的照片，包括多幅描繪裸體女性的畫作，以及上述抽屜與櫃檯照片。這些檔案於週五上傳後，週六（20 日）已無法存取。司法部至今未正式解釋消失原因，也未事先通知公眾，僅在 X 平台發文表示：「照片及其他材料將繼續根據法律審查與塗黑，在收到更多資訊時，將以極度謹慎方式處理。」

此事件引發輿論與跨黨派強烈反彈。眾議院監督委員會民主黨人在 X 發文質疑：「這張包含川普的檔案（原編號 468）已被移除，還有什麼被掩蓋？美國公眾需要透明！」民主黨參議院領袖查克·舒默（Chuck Schumer）更稱此為「美國史上最大掩蓋案之一」。

法案共同提案人、民主黨眾議員羅·康納（Ro Khanna）與共和黨眾議員湯瑪斯·馬西（Thomas Massie）也批評司法部違反法律精神與字面。馬西在 X 表示，現任司法部長邦迪（Pam Bondi）與副部長布蘭奇（Todd Blanche）可能因未完整發布而面臨未來起訴風險。

《美聯社》指出，在公開的檔案中幾乎找不到那些當初遭揭露最具影響力的紀錄，包括聯邦調查局（FBI）對倖存受害者的訪談記錄，以及司法部內部審查指控決定的備忘錄。同時，發布記錄幾乎未提及多位長期與艾普斯坦相關的權勢人物，包括英國前王子安德魯（Prince Andrew），再度引發「誰被調查、誰被放過」的質疑，也讓公眾懷疑這些披露是否真正推進問責。

然而，雖然公開的檔案中出現一系列前所未見的前總統比爾·柯林頓（Bill Clinton）照片，但與川普相關照片極少。兩人均曾與艾普斯坦往來，但後來均斷絕關係，且均未被指控任何與艾普斯坦相關的不當行為，這些照片也並無在刑事案件中發揮任何作用。

受害者如瑪麗娜·拉塞達（Marina Lacerda）直指司法部「又一次讓我們失望」。司法部雖於週六補發布部分新檔案（如大陪審團證詞），但整體發布被指大量塗黑、延遲且不完整，違反國會設定的 12 月 19 日全數公開期限。

