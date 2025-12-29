16位日本中青世代導演作品一次看！金馬開春推出重磅企畫

《在車上》。（圖／金馬執委會提供）

記者許瑞麟報導／「金馬X威秀聯名影廳」將於2026年1月16日至3月27日推出「<50：日本中青世代導演作品選」，選映濱口龍介、深田晃司、山下敦弘、石川慶、石井裕也、藤井道人、三宅唱、真利子哲也、早川千繪、吳美保、伊藤詩織、長久允、空音央、山中瑤子、奧山由之、奧山大史等16位日本中青世代名導近年在台上映過的作品。

「<50」意指這次鎖定50歲以下的導演，除了藉由他們的作品勾勒出日本影壇的近年脈動，也預想未來發展的可能潛力。濱口龍介已在短短三年內囊括柏林、坎城、威尼斯三大影展獎項，這次除了選映勇奪奧斯卡最佳國際影片和坎城影展最佳劇本的《在車上》，柏林影展評審團大獎的《偶然與想像》和威尼斯影展評審團大獎的《邪惡根本不存在》，還能一睹他的首部長片作品《暗湧情事》，以及長達五個多小時的《歡樂時光》（分上、下兩集放映）。

廣告 廣告

《那個男人》。（圖／金馬執委會提供）

擅長以獨特影像風格將文學搬上大銀幕的石川慶，將選映諾貝爾文學獎得主石黑一雄親任監製的《群山淡景》；妻夫木聰與安藤櫻主演的《那個男人》，松岡茉優、松坂桃李精湛詮釋鋼琴天才尋夢甘苦的《蜜蜂與遠雷》。松岡茉優也在鬼才導演石井裕也的《愛在閃電下》扮演一個被影壇壓榨欺騙的新銳導演，石井裕也的精彩作品還包括宮澤理惠主演的《月》，以及同樣讓仲野太賀展現驚人演技的《說不出口的愛》。

擅長以獨特光影美學捕捉現代人際氛圍的三宅唱，《長夜盡頭的微光》描述患有經前症候群和恐慌症的職場男女，成為互相扶持的戰友；《惠子不能輸》改編聽障拳擊手自傳，女主角岸井雪乃幾乎囊括日本全數影后；《你的鳥兒會唱歌》柄本佑、染谷將太、石橋靜河三人組展現北海道夏末的孤獨與浪漫。

《長夜盡頭的微光》。（圖／金馬執委會提供）

同樣備受國際影壇青睞的深田晃司，入圍威尼斯影展正式競賽的《還有愛的日子》，透過木村文乃和永山絢斗非比尋常的愛情故事探討人的依存與孤獨；作品叫好又叫座的的山下敦弘，有綾野剛、齋藤潤主演、被視為「漫改電影的教科書」的《去唱卡拉OK吧！》；藤井道人的《新聞記者》大膽諷刺日本政治醜聞引起轟動；真利子哲也以生猛影像震撼影壇的《男人真命苦》，有池松壯亮與蒼井優充滿激情火的演出；長久允首部長片作品《爸媽死了，我卻不想哭》以大膽華麗的視覺風格驚豔日舞和柏林影展。

《還有愛的日子》。（圖／金馬執委會提供）

《陽光只在這裡燦爛》導演吳美保，則以對社會邊緣族群細膩關懷見長，《國寶》吉澤亮在《我生活的兩個世界》飾演聾人家庭下的健聽子女，《普通的孩子》則邀來蒼井優加持，從兒童參與環境運動的視角反思成人社會抗爭與理想。早川千繪贏得坎城金攝影機獎特別提及的首部劇情長片《七五計劃》，以冷靜寫實的鏡頭描繪令人不寒而慄的國家政策。伊藤詩織入圍奧斯卡最佳紀錄片的《黑箱日記》，將攝影機對準自己，公開受暴後的心路歷程，以及面對父權社會下，身兼倖存者、吹哨者、報導者的複雜心境。

還有四位年紀輕輕的明日之星，已嶄露不可忽視的電影才華。空音央的《坂本龍一：OPUS》拍攝記錄父親坂本龍一的「最後音樂會」；《青春末世物語》以架空科幻結合青春叛逆，在金馬影展一舉拿下亞洲電影觀察團推薦獎。

《青春末世物語》。（圖／金馬執委會提供）

山中瑤子與演技女神河合優實攜手的《納米比亞沙漠直播中》也在坎城影展導演雙周拿下國際影評人獎。攝影師出身的奧山由之首部導演電影《長椅小情歌》吸引廣瀨鈴、仲野太賀、岸井雪乃、草彅剛、吉岡里帆、神木隆之介等黃金卡司加持；奧山大史的《我心裡的太陽》不僅入選坎城影展一種注目單元，也在台北電影節勇奪三項大獎。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導