16億春節獎勵恐成空包彈？白委點名2大問題：醫護根本拿不到

今年春節連假長達9天，健保署投入16億元獎勵醫療院所開診，確保民眾就醫無礙。民眾黨團幹事長邱慧洳今（10）日表示樂見政策立意，但點出兩大關鍵問題，包括春節上班薪資未到位、16億元獎勵是否真能回到第一線醫護手中，呼籲資訊公開透明，並要求醫院重視護理勞權，明定8成以上須分配給實際參與的第一線醫事與相關人員。

民眾黨團幹事長邱慧洳。（資料照／中天新聞）

邱慧洳表示，衛福部健保署今年挹注16億元，鼓勵醫院、診所、藥局於春節期間開診，目的是減少急診壅塞，讓有就醫需求的民眾能及時獲得醫療資源。她認為這項利於全民健康的政策目標值得肯定。

不過邱慧洳指出，政策上路前必須誠實替第一線醫護人員點出兩個最關鍵的問題。第一個問題是「春節上班，薪資卻不到位？」她說明，在現行醫療體系的輪班制度下，「挪移休假」的方式導致醫護在國定假日出勤無法領到兩倍薪，如今加開門診等同於擴大護理人員需求，如果政策只是要求醫護「被迫」犧牲與家人團圓的機會，而沒有給予相應的薪資與補償，就是對勞動權益的忽視。

邱慧洳提及第二個問題，「16億獎勵是否真的能回到第一線？」她表示，過去常見補助進到醫院體系，基層卻看得到、吃不到，若沒有公開透明的機制，第一線醫護只會更忙、更累，卻感受不到政策的實質支持。

衛生福利部。（資料照／中天新聞）

邱慧洳提出明確呼籲與監督方向，首先要求資訊公開透明。她說，今年健保署「春節加成獎勵方案」中明定8成以上必須分配給實際參與的第一線醫事與相關人員，要求主管機關督促醫院公開獎勵金分配比例，讓保障被看見、被落實。

邱慧洳也呼籲醫院重視護理勞權，她認為春節願意留守的護理人員是撐住醫療量能的關鍵，醫院應確保合理排班、適當津貼與人力支援，讓專業付出能獲得應有尊重，而非一句「共體時艱」。

醫護人員。（圖／報系資料照）

邱慧洳強調，下週就是春節連假，她將持續緊盯實際執行情況，年後也會進行總檢討，檢視獎勵是否到位、人力是否改善，不會讓美意淪為「政策數字」。她表示，「沒有被善待的醫護，就沒有穩定的醫療量能。支持政策的同時，更要把撐住醫療的人放在核心位置。」並希望民眾春節就醫時，別忘了對醫護人員說一聲謝謝，那是最溫暖、也最真實的支持。

