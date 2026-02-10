16億獎勵見效 春節醫院開診率顯升

今（115）年農曆春節連假長達九天，為確保民眾年假期間就醫不斷線，健保署啟動春節獎勵方案，投入約十六億元，鼓勵醫療院所與藥局於春節期間持續提供醫療服務。統計顯示，今年春節期間，醫療院所與藥局開診情形均較往年明顯提升，醫院開診率至少增加十二%，診所整體量能更呈倍數成長，期待提升醫療院所及藥局開診率，滿足民眾就醫需求，避免年假期間民眾小病衝大醫院之情形。

根據衛福部統計，春節期間急診就醫人次約為平日的一‧五至一‧七倍。因應長假醫療需求，健保署今年首度運用健保總額「其他部門」經費擴大獎勵措施，除夕至初三（2月16日至19日）給予100%加成，初四與初五（2月20日至21日）加成50%，另於2月14日、15日及22日等3天加成30%，藉此提升醫療院所與藥局開診意願，減少民眾因小病湧向大型醫院急診的情形。

健保署統計，除夕至初三核心假期期間，醫院開診率達六成，較往年平均提升十二%至二十六%；初五收假前夕醫療量能明顯放大，醫院開診率升至七十六%，增幅約五十五%，診所開診率亦提高至四十五%，增幅約三十四%。社區藥局每日開診率則約介於三成至六成之間，較往年增加約一○%至二十九%，藥事服務供應穩定，確保民眾春節用藥不中斷。

健保署提醒，欲查詢春節期間提供服務的特約醫療院所或藥局，可透過手機下載「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP，進入「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」，選擇日期與時段，即可顯示可提供服務的醫療院所與藥局。該專區亦整合「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢」等功能。