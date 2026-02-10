16億獎勵金奏效？除夕開診率衝37％ 醫界看好春節不再塞急診

新光醫院副院長洪子仁表示，民眾務必落實「輕重分流」，如僅有輕微不適，應先透過APP查詢鄰近診所，將急診資源留給重症患者。(資料照，記者林志怡攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕農曆春節即將到來，過往醫院急診室人滿為患的景象是否再度上演引發關注。醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，依目前掌握的醫療量能與政策推動成效，今年春節對於「紓解急診壅塞」抱持審慎樂觀態度。在衛福部投入16億元加成獎勵政策，以及醫療人力與病床量能逐步回穩的雙重助力下，已建立起春節急診分流的重要防線。

洪子仁指出，今年支撐急診不壅塞的關鍵，可歸納為「三大因素」。首先是誘因到位，16億元獎勵金成功催出基層開診率新高。衛福部與健保署今年針對春節期間開診的診察費、護理費及藥事服務費提供實質加成補貼，讓醫療院所「有感」。根據目前數據顯示，醫院春節開診率最高已達76%，基層診所除夕開診率也從往年2-7%大幅提升至37%，初五更預計達45%。洪子仁分析，基層診所在春節期間願意提供服務，是減輕醫學中心急診負擔的第一道防線，有助分流感冒、腸胃炎等輕症患者。

第二個關鍵為醫療量能回歸，醫院逐步擺脫「關床潮」。洪子仁指出，去年急診壅塞主因之一為醫護人力不足，導致住院病床關閉，病人滯留急診候床。以新光醫院為例，2023年10月曾因護理人力短缺降載93床，造成內科慢性病人長時間等床。但隨著政策調整，提高健保總額成長率並將點值拉升至0.95以上，醫院財務韌性提升，得以全面為醫事人員調薪並穩定人力，新光醫院已於去年9月全面恢復開床。洪子仁強調，只要後端住院病床流動順暢，急診就不會因候床問題而大量壅塞，目前流感與諾羅病毒疫情尚屬平穩，整體醫療量能足以因應春節需求。

第三則是政策與科技分流措施逐漸發酵。近半年推動的門診靜脈抗生素治療(OPAT)，以及周日與國定假日輕急症中心(UCC)，已成為分攤急診量能的新生力軍。同時，健保快易通APP每30分鐘更新全台院所開診資訊，讓民眾可即時掌握「哪裡有診可看」，避免盲目前往急診。此外，衛福部也首度細化急診七大監測指標，讓地方衛生局能即時掌握動態，在壅塞發生前提前調度介入。

不過，洪子仁也提醒，氣候變化與疫情仍是春節期間的最大變數。若遇氣溫驟降或群聚感染事件，仍可能使就醫需求短時間暴增。他呼籲民眾務必落實「輕重分流」，如僅有輕微不適，應先透過APP查詢鄰近診所或特別門診，將急診資源留給腦中風、急性心肌梗塞、重大創傷等重症患者，共同守護台灣春節醫療韌性，避免急診壅塞再度發生。

