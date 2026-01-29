16億獎勵 春節醫院開診率破7成

春節9天連假將至，為避免去年春節急診壅塞重演，衛福部今年提早啟動因應，砸16億獎勵醫院、基層診所開診。（本報資料照片）

春節9天連假將至，為避免去年春節急診壅塞重演，衛福部今年提早啟動因應，砸16億獎勵醫院、基層診所開診。健保署初步統計，今年開診率已較去年提升，部立醫院開診率達9成、醫院破7成，基層診所也較去年提高。

歷年春節連假期間，急診就醫人次為平常1.5至1.7倍。衛福部長石崇良表示，衛福部今年提早啟動春節整備方案，包括強化急診監測指標、即時調度、鼓勵醫院開設傳染病特別門診、UCC分流輕症患者，以及強化區域聯防等。

為了擴充服務量能，健保也給予加成獎勵，春節開診提供門診診察費、藥事服務費加成30至100％，醫院住院診察費、急診診察費、護理藥師費也都加成100％。

石崇良說，目前正在調查各醫院、基層診所、藥局開診情形，今年開診率確實比去年提高，醫院開診率已超過7成，診所部分也提高，有些地方超過1成，預期今年年假期間，醫療服務量能會比去年提高。

健保署長陳亮妤指出，祭出獎勵後，許多醫療院所改變心意、決定開診。初一到初四，部立醫院幾乎全開診，達9成以上；醫院開診率超過7成；診所也陸續開診，開診狀況分別為7％、8％、11％、25％；藥局則是21％、27％、32％、42％。

石崇良表示，醫院人力較好調度加上獎勵誘因，反應較好；但診所人力吃緊，有些甚至是一人診所，要開診較為困難。去年診所春節開診率僅4％，今年目標開診率為10％，目前已達到7％左右，且往年要到初四、初五開診率才會上升，今年初三就逐漸升高，狀況較好一點。不過，初一、初二開診率仍要繼續努力。

另外，為了讓民眾查詢春節期間可就醫地點，健保快易通APP已成立「春節院所服務查詢專區」，於1月28日上線，目前不斷即時更新中。石崇良說明，民眾只要點選所在地、想要時段，就會顯示出可前往的醫療院所。目標1月底統計完各縣市開診率，等開診率、專區資訊較為完整後，下周再對外公布。