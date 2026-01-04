16億獎金真香！CIA滲透委內瑞拉大揭密 全天候監控活逮馬杜洛

委內瑞拉總統馬杜洛。路透社



美國抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦內情大公開！美國媒體週六（1/3）披露，中央情報局（CIA）成功滲透委國政府，一名內應人員在美軍特種部隊逮捕馬杜洛的前幾天甚至最後關頭仍持續監控其行蹤，讓美軍最終順利逮人。

美軍3日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），特種部隊將馬杜洛（Nicolas Maduro）和第一夫人希莉亞（Cilia Flores）押回美國，成為美國自1989年入侵巴拿馬以來，在拉丁美洲所採取的最直接軍事行動。

然而，據多家外媒報導，美軍在這次行動前，就不斷對委內瑞拉加強軍事壓力，馬杜洛為了避免遭鎖定，頻繁更換睡床與手機等通訊設備。但最終，馬杜洛夫婦仍遭美軍特種部隊強行逮捕。

《紐約時報》引述多名知情人士透露，CIA在委內瑞拉政府的一名內應持續提供馬杜洛行蹤，一支對進行近乎全天候監控的匿蹤無人機隊，亦持續追蹤馬杜洛的位置與動向，最終讓美軍獲得馬杜洛被捕的關鍵情報。

熟悉CIA運作的知情人士透露，CIA自今年8月起便派遣特務團隊秘密駐紮在委內瑞拉，蒐集到馬杜洛的「生活模式」與行動軌跡。

雖然目前尚不清楚CIA是如何招募到向美方提供馬杜洛位置的情報來源，但前官員表示，美國政府懸賞5000萬美元（約合16億台幣）徵求能夠協助逮捕馬杜洛的線索，顯然對CIA的行動有所助益。

CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）去年在國會聽證會上承諾，將率領一個更加進取的團隊，執行情報蒐集等秘密行動並推進美國政策。去年秋天，總統川普（Donald Trump）授權CIA採取更積極的行動，並在11月批准對委內瑞拉的一系列行動計畫與準備工作。

去年12月下旬，CIA動用武裝無人機對委內瑞拉境內的一處碼頭進行空襲，美方官員認為，委國犯罪集團利用碼頭將毒品裝運至船上進行走私。

一名熟悉逮捕馬杜洛行動的人士透露，該行動是CIA與軍方密切合作的成果，歷經「數月縝密籌劃」。美國高層官員透露，CIA與特戰分析師在行動規劃初期便已精準鎖定馬杜洛的所在位置。

儘管CIA在行動規劃與執行中扮演關鍵角色，但此次任務實為美軍特種部隊的執法行動，而非CIA所主導。

